Kuopion Ponsse Cup -karsinnassa mielenkiintoa kiihdytyksestä alkaen – "Lähtönopeuksien vertailu ei ole helppoa"

Talven viimeinen Ponsse Cupin karsinta kisataan yhden poisjäännin myötä vain viiden hevosen voimin perjantaina Kuopiossa. Lähdössä etukäteen erottuu kolme hevosta, kun Andoverian, Digital Last sekä Mudcake Comery ovat keränneet valtaosan pelikannatuksesta.Näistä Panu Ahosen ohjastama ja valmentama Digital Last starttaa matkaan Andoverianin ja Mudcake Comeryn välistä radalta kolme.”Lähtö on tosi mielenkiintoinen, vaikka osallistujamäärä on pieni. Alun perin minulla oli ajatus, että pääsemme keulaan, mutta lähtönopeuksien vertailu ei ole helppoa. Pyritään pääsemään ravilla matkaan ja katsotaan sen jälkeen enemmän taktisia ratkaisuja”, Ahonen kertoo.Viimeksi Digital Last kilpaili Seinäjoella, jolloin tuloksena oli ylivoimavoitto keulasta ajalla 13,7a/1600 metriä. Tuon jälkeen kotona asiat ovat menneet hyvin, vaikka treenikelit ovatkin olleet haastavat.”Keulasta ja selästä Digital Last on tavannut mennä hyvin, mutta keulan rinnalta minulla ei sen suorittamisesta ole käsitystä. Nyt hevosella on vielä alla pitkät hokit, mutta tarvittaessa voimme ruuvata niitä vähemmäksi”, Ahonen kertoo.Finaalipaikkaan Kuopion karsinnasta riittää sijoitus kahden parhaan joukossa. Ponsse Cupin finaali ajetaan Oulussa lauantaina 13. joulukuuta 12 000 euron ensipalkinnolla.