Kymenlaakso-ajon karsinnat ajettu – Better Leader jälleen muita parempi

Suureksi suosikiksi omassa karsinnassaan luotettu Kriterium-sankari Better Leader ei jättänyt mitään sattuman varaan ja otti omansa vakuuttavalla tavalla. Se lähtee kuumimpana suosikkina kohti ensi viikon lauantaina ajettavaa finaalia.3. Kymenlaakso-ajon karsintaLähdön kärkipaikasta kahinoivat sisältä kiihdyttänyt Merlin Match sekä juoksuradalta lähtenyt Galaxy Combo. Pekka Korven kannustama Galaxy Combo otti lopulta johtopaikan, ja Merlin Match sortui laukalle.Ville Koivisto otti Better Leaderin kanssa ensimetrit korostetun tarkasti, mutta kaksikko eteni jo ensimmäisellä takasuoralla omalle paikalleen kärkeen. Päätöspuolikkaalla vauhti kiihtyi 10,5-lukemiin, eikä voittajasta jäänyt epäselvyyttä.Yevida Point kiri 3.ulkoa mukavasti kakkoseksi ja 2.ulkona seurannut Fire otti kolmossijan ja finaalipaikan. God Atlas oli pitkään kamppailussa viimeisestä finaalipaikasta, mutta laukkasi vähän ennen maalia. Voittotulos 14,5ke.”Otin alun varman päälle, ettei satu mitään vahinkoja. Tällä on isoksi hevoseksi tosi hyvä tyyli, ja ravi on sujuvaa. Hulluhan minä olisin, jos en tästä tykkäisi”, Koivisto hehkutti.1. Kymenlaakso-ajon karsintaJättisuosikiksi luotettu Bradley Express lähti voltin neloselta ravilla matkaan, mutta laukka yllätti ensimmäisessä kurvissa ja pudotti sen aivan porukan perälle. Sisäradalta lähtenyt No Limit Heaven ei ollut alussa nopein, mutta pääsi hakemaan ensimmäisellä takasuoralla kärkipaikan johtoon avanneelta Rockforest Indiumilta.Rauhallisen avaustuhannen jälkeen tahti tiivistyi, kun johtavan rinnalle edennyt Gremlin Combo alkoi vaatia vauhtia. No Limit Heaven piti lopulta varmasti pintansa. 4 ulkoa pitkän kirin tehnyt Stonecapes Zoe punnersi kakkoseksi ja pussissa maaliin tullut Rockforest Indium vei kolmannen finaalipaikan. Bradley Express ei pystynyt laukkansa jälkeen nousemaan kärkikahinoihin. Voittotulos 15,7ke.”Aina se on parempi valita lähtörata finaaliin, kun karsintaykkösenä pääsee ottamaan. Varmaan sisällä on vielä lisää tehoja”, voittoisa ohjastaja Tuomas Pakkanen jutteli lähdön jälkeen. 2. Kymenlaakso-ajon karsintaToisessa karsintalähdössä nähtiin useita laukkoja. Keulassa juossut All Screwed Up haparoi ensimmäisessä kaarteessa, mutta pääsi laskeutumaan porukan johtajaksi. Callela Cool One seurasi johtavaa ja takamatkan kovat konkarit odottivat kirimerkkiä takajoukoissa.Takakurvissa alkoi tapahtua, kun Scudetto lähti omaan iskuunsa. Margareta Wania käänsi parijonosta sen etupuolelle ja hetken aikaa tultiin neljä rinnan. Scudetto eteni lopulta toiselle ilman vetoapua.Viimeisellä takasuoralla keulahevonen laukkasi ja Scudetto siirtyi kärkeen. Loppukurviin mentäessä 4.sisällä seuraillut Kadima löysi väylät vapauteen ja kiri kiukkuisesti. Se ohitti lopussa kaikki ja otti karsintavoiton. Muut finaalipaikat menivät Callela Cool Onelle sekä Scudettolle. Voittotulos 15,4ke.”Hevonen oli sellainen kuin kuvittelinkin. Tämä on mennyt koko ajan eteenpäin. En odottanut ihan voittoa, mutta saatiin hyvä juoksu sisällä ja hevonen kiri hyvin”, Ari Moilanen kertasi lähdön tapahtumia.4. Kymenlaakso-ajon karsintaLuca Fastback käynnistyi rivakasti ja otti johtopaikan. Total Effect kävi kysymässä ensimmäisellä takasuoralla kärkipaikkaa, mutta se ei ollut tarjolla.Tilanteet muuttuivat, kun Arctic Greetta iski etusuoralla ja vauhti kiihtyi kovasti. Total Effect siirtyi kärkeen ja kolmas puolikas mentiin 10,5-vauhdilla. Loppusuoran taisto oli tasainen, kun samaan rintamaan edennyt Zeussin lähestyi kärkiparia. Hurjan loppuspurtin kehittänyt Melody Match tuli aivan edellisten tuntumaan, ja neljä hevosta ylitti maalilinjan lähes samaan aikaan. Zeussin oli lopulta kakkonen ja Arctic Greetta kolmas. Melody Match hylättiin juuri maalilinjalla tulleesta laukasta. Voittotulos 15,4ke.”Päästiin vähän verkkaisesti liikkeelle, ja se huoletti aluksi. En halunnut etusuoralla, että Pekka (Korpi) ajaa meidän ohi suoraan keulaan ja jäädään siihen rinnalle. Kun päästiin kärkipaikalle, niin odotukset nousivat. Viimeisessä kurvissa tämä alkoi nostelemaan korviaan ja tajusin, että siellä on vielä varaa”, Tino Keväänranta kertasi.Kymenlaakso-ajon finaali ajetaan ensi viikon lauantaina 17.10. 40 000 euron ykköspalkinnolla. Loppukilpailun lähtöradat valitaan maanantaina kokonaisaikojen perusteella. Ensin ratansa valitsevat karsintojen voittajat nopeusjärjestyksessä. Tämän jälkeen vastaavasti karsintojen kakkoset ja kolmoset..Ohessa loppukilpailuun päässeet hevoset. Suluissa juostava matka finaalissa.Kymenlaakso-ajon 2026 karsintavoittajat:No Limit Heaven (2100 m)Kadima (2100 m)Better Leader (2120 m)Total Effect (2100 m)karsintakakkoset:Stonecapes Zoe (2120 m)Callela Cool One (2100 m)Yevida Point (2120 m)Zeussin (2120 m)karsintakolmoset:Rockforest Indium (2100 m)Scudetto (2120 m)Fire (2100 m)Arctic Greetta (2120 m)