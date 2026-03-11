Landen Toivo (2) voitti nelivuotiskaudellaan Kriteriumin karsinnan vyöryttyään loppusuoralla ohi Alarik Huikean (3).
Ravit

Raviennakko: Landen Toivo Vermon seuratuimpia hevosia – "Paperilla lähtö näyttää ihan sopivalta aloitusstartilta"

Ikäluokkakisoissa meritoitunut Landen Toivo avaa 6-vuotiskautensa Vermossa.
Julkaistu
Teemu Okkolin
Vermon ravit
Landen Toivo

