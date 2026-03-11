Raviennakko: Landen Toivo Vermon seuratuimpia hevosia – "Paperilla lähtö näyttää ihan sopivalta aloitusstartilta"

Keskiviikkona Vermon Toto75-kierroksen avauskohteena ajetaan enintään 80 000 euroa ansainneiden kylmäveristen 1620 metrin ryhmäajo, jossa kautensa avaa kahden vuoden takainen Kriterium-kakkonen Landen Toivo. Teemu Okkolinin valmennettava starttaa lähdössä matkaan radalta kolme.”Ihan hyvin on päästy talvi treenaamaan. Mielenkiintoinen ilta edessä, kun kausi avataan. Odotan siltä heti ihan hyvää esitystä”, Okkolin toteaa.Viime kaudella Landen Toivo kilpaili vain kolmesti. Derby-karsinnassa se sijoittui kakkoseksi, mutta jäi heti hylkäykseen päättyneen finaalin jälkeen tauolle.”Se ei vain tuntunut kauden aikana siltä, että kilpaa kannattaisi ajaa. Derbyn karsintaan se oli hyvä, mutta finaalissa huono. Siitä sen laukkailukin johtui. Hyväkapasiteettinen hevonen Landen Toivo on, ja minulla on siitä tulevaisuuteen kovat odotukset”, Okkolin kertoo.Vermossa kevät on jo niin pitkällä, että radalla pärjää kesäkengillä. Landen Toivo kuitenkin juoksee kauden ensimmäisen kilpailunsa hokkikengästä. Taktiikan hevonen määrittää Okkolinin mukaan itse.”Kausi alkaa Vermosta, että päästään kilpailemaan varmasti hyvissä olosuhteissa. Juostava matka ei ole Landen Toivon bravuurimatka, mutta jostain kausi on aloitettava. Paperilla lähtö näyttää ihan sopivalta aloitusstartilta", Okkolin kokee."Landen Toivo on aika energinen kaveri, joten otetaan vielä autolähdönharjoitus ennen starttia.”Tallikaveri Cosvortti kilpailee ravien ensimmäisenä lähtönä ajettavassa 2120 metrin ryhmäajossa. Viimeksi Jokimaalla voittanut ori avaa yhden sisäpuolen hevosen poisjäännin myötä liikkeelle radalta seitsemän.”Se on ihan hyvällä mallilla, ja kilpailee Landen Toivon tavoin hokkikengästä”, Okkolin summaa.