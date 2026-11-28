Hannu-Pekka Korven valmentama L'Enfer du Nord oli pysäyttämätön oriiden ja ruunien Kasvattajakruunussa. Tommi Kylliäinen ei ahnehtinut lähdössä, vaan haki kärkipaikan avauspuolikkaan jälkeen. Alussa keulaan täräyttänyt Arna Ruohomäen ohjastama ja Tuomas Rantasen valmentama Callela Aramis seurasi vahvasti loppukaarteessa, mutta se ryntäsi laukalle, kun ohjastaja käänsi ajokkinsa toiselle radalle. L’Enfer du Nord pakeni samassa laukkojen sävyttämässä lähdössä. Kiihdytyksessä laukannut tallikaveri Proba ohitti Callela Aramiksen.Kylliäinen antoi odotetut kommentit superlupauksen suorituksesta.“Voitettiin helppoon tyyliin. Ei ollut oikeastaan missään kohtaa mitään hätää. Hevonen käyttäytyi koko päivän tosi lunkisti. Kaikki meni hyvin“, Kylliäinen kommentoi.Kylliäinen kertoi voittajahaastattelussa vielä syvempiä ajatuksiaan hevosesta.. “Kun tulin maaliin, mietin, olenko ikinä ajanut näin lahjakkaalla hevosella. Siinä on aika hyvä jakso, ja se käyttäytyy hienosti, vaikka onkin pikkuisen leikkisä. Hevosessa on iso kehittymisen mahdollisuus. Hyvä aihio se on”, Kylliäinen hehkutti..Mikko Laakkonen on nähnyt L’Enfer du Nordin, pohjoisen helvetin