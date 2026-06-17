Like My Dream jyräsi Derbyn Tammachampionissa – ”Tosi positiivinen esitys”

Lähdön parhaasta ei tarvinnut jossitella, kun orimattilalaisen Tapio Perttusen valmentama ja ohjastama Like My Dream väänsi voittoon toisen radan veturin paikalta. Se ansaitsi voitostaan 8000 euroa.”Tosi positiivinen esitys. Ei ollut tarkoitus ajaa johtavan rinnalta, mutta siihen jäätiin ensimmäisen kurvin selvittelyn jälkeen. Onneksi tamma asettui menemään, eikä tyhjentänyt itseään matkalla”, Perttunen puhui voittajahaastattelussa.Suursuosikki Arctic Fiona antautui keulasta. Ohjastaja Santtu Raitala kommentoi asiaa TotoTV:n haastattelussa.”Kiihdytyksestä alkaen tuli sellainen olo, että tammalla ei ole paras päivänsä”Varsatähti iski lopussaKohti Suur-Hollolaa -lähdössä kilpailivat kovimmat lämminverivoimat.Pekka Korpi ei saanut yllättäen keulapaikkaa Corazon Combon kanssa, mutta kirivaiheessa ori näytti vastustajilleen takakavioitaan.Varsavuosinaan satojen tuhansien eurojen ansiot keränneen Corazon Combon voitto oli kauden toinen ja uran 23.”Corazon Combo on tuntunut käteen hyvältä, mutta on ollut huonoja lähtöpaikkoja, joista on vaikea pärjätä näissä lähdöissä. Nyt onnistui juoksu hyvin, vielä kun oli reipas matkavauhti koko ajan”, Korpi myhäili.Voittoputki venyi sittenkinMarkku Niemisen valmentama Ruby On Stage otti jo viidennen voittonsa putkeen. Voittoon tarvittiin kuitenkin vastustajan epäonnea, sillä hurjasti kirinyt HeMan oli jo ohittanut tamman.”Tänään lankesi voitto HeManin laukan myötä. Se tuli kovaa vauhtia, eikä pystytty vastaamaan”, Ruby On Stagen ohjastaja Ari Moilanen myönsi.Derby-sarjassa voittoon hallitsi Tuukka Variksen ohjastama Shackhills Giant.Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa voittoon kiri Lahdessa valmentavan Mika Haapakankaan treenaama Franc Arrow.Voittoihin Vermon päälähdöissä ravasivat myös Pyrkimys ja You To Class.