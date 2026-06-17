Like My Dream oli selityksittä etevin.
Like My Dream oli selityksittä etevin.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Like My Dream jyräsi Derbyn Tammachampionissa – ”Tosi positiivinen esitys”

Nelivuotiaiden Suomessa syntyneiden Derbyn Tammachampion oli Vermon keskiviikkoravien kliimaksi.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi