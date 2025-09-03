Maalikuninkaan suojatille Riccitellille ensimmäinen Vermon valloitus

Veikkausliigan maalikuninkuuden RoPS:n paidassa vuonna 1998 voittanut Matti Hiukka on nykyisin myös ravimies. Hiukalla oli keskiviikkoiltana aihetta juhlaan, kun hänen valmentamansa 4-vuotias Riccitelli ravasi voiton maamme pääradalla Vermossa.Hannu Torvisen ohjastaman Riccitellin täysosuma irtosi siksi väljään tyyliin, että oriille on helppo povata ruusuista tulevaisuutta. Kuski oli vakuuttunut ajokkinsa suorituksesta niin ikään.”Riccitelli lähti hyvin matkaan ja pääsimme kärkipaikalle helposti. Tosi hyvä juoksu oli hevoselta. Riccitelli on oikein kiva hevonen”, Torvinen kehui voittajahaastattelussa Funtrot Teamin omistamaa ravuria.Menestysravurin Express Duon pojan Riccitellin ykköstila oli hevosen uran toinen. Ensivoittonsa se nappasi kesäkuussa Kokemäellä suurilukuisen yleisön silmien alla.Viime hetken poisjääntiKeskipitkän matkan kilpailun alla koettiin kummia, kun lähdön etukäteissuosikki Red Rosa vetäytyi kilpailusta hetki ennen starttihetkeä. Red Rosa ei ollut tuntunut ohjastaja Santtu Raitalan käteen mieleiseltä.Forssalaisen Sipi Erkkilän treenaama Max di Quattro kilpaili ja palasi voittokantaan. Tommi Kylliäisen ohjastama 6-vuotias järjesti yllätyksen keulapaikalta.”Pääsimme yllättävän hyvin matkaan, ja kun saimme keulapaikan puolustettua, ei ollut ajatustakaan luopua siitä”, Kylliäinen kertoi lähdön jälkeen.Selätti suursuosikinKylmäveristen tasoitusajossa kotiradan valmentajalle Mika Mäkelälle tuli vuoden ensimmäinen voitto.Mäkelän treenaama Mitori näytti muskeleitaan runnomalla parhaaksi keulassa ravanneen suursuosikin Mergelin rinnalta.”Mitori meni tosi innokkaasti johtavan rinnalla. Se voitti niukasti, mutta tuli aika varmasti ohi kuitenkin”, ohjastaja Esa Holopainen puhui.Nuorten sarjan voittoon ravasi Pekka Korven tallin Mint Match.Ykköstilat Vermon päälähdöissä nappasivat myös Emir ja Extrema. .Matti Hiukka 50 vuotta: Unelmasta unelmaan