Main Stagen voima puhui Oulussa – ”Soisi, että tällaisia hevosia olisi enemmän”

Kultadivisioonassa Antti Ojanperä hyppäsi pitkästä aikaa valmentamansa Main Stagen kyytiin myös kilpailutilanteessa.Ojanperä ohjasti Main Stagea siihen kovasti luottaen, sillä hän kierrätti 10-vuotiaan konkarin toisen radan veturiksi. Pihtiputaalainen tiesi mitä teki, kun ruuna väänsi voittoon väkevän suorituksen jälkeen.”Hevonen oli hyvä. Main Stage on vahva hevonen, joten ajettiin sen mukaan”, Ojanperä myhäili voittajahaastattelussa.Main Stage on kuulunut jo vuosia lämminverieliittiimme. Se on kerännyt kaviourilta jo peräti 471 018 euroa.”Ilo on ollut treenata Main Stagea. Se on aina tykännyt tehdä töitä kotona ja radalla. Soisi, että tällaisia hevosia olisi enemmän.”Ojanperän joukkueen kilpareissu Äimärautiolle oli menestyksekäs myös muuten, sillä tallin Back To Basics ylsi voittoon.Valmentaja on tykästynyt 5-vuotiaaseen Back To Basicsiin.”Se pääsee kovaa ja jaksaa mennä. Luulen, että tämä juoksee vielä yllättävän monta ykkössijaa tälle syksylle”, Ojanperä ennusti.Muhos-ajossa yllätysKylmäveristen Muhos-ajossa yleisö sai jännittää lähdön voittajaa aivan kalkkiviivoille saakka. Paltamolaisen Kimmo Oikarisen valmentama Kilihakka rynnisti viimeiset metrit terhakasti ja ehti yllätysvoittoon.Oikarinen ei osannut odottaa Kilihakan yltävän kärkimatsiin.”Ajattelin, että hyvä jos viimeiset rahat saadaan. Polttoainetta on vaan Vaalaan asti. Nyt päästään kotiin asti”, valmentaja veisteli.Lady-Liigassa torniolainen Iida Lantto oli voittovuorossa. Lantolle voittoisan kyydin tarjosi hänen valmentamansa Pereyra L.A.Siilinjärveläisen Tuomas Pakkasen valmentama ja ohjastama Jopp kiri kipakasti ja iski itsensä voittokantaan.Ykköstiloihin Oulun päälähdöissä ylsivät myös Mr Black Star, Tricky Chavaroche ja Second Opinion.