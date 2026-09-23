Main Stage on voittanut uransa varrella muiden muassa St Michel -stayerin.
Main Stage on voittanut uransa varrella muiden muassa St Michel -stayerin.Arkistokuva: Anu Leppänen
Ravit

Main Stagen voima puhui Oulussa – ”Soisi, että tällaisia hevosia olisi enemmän”

Antti Ojanperän tallin Main Stage nappasi kauden avausvoittonsa Oulun keskiviikkoraveissa.
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