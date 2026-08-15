Make Cash on Derbyn sankari vuosimallia 2026. Hoitaja Noora Tuula ja ohjastaja Jukka Torvinen hevosen vierellä, Markku Nieminen sai seitsemännen pokaalin.
Make Cash on Derbyn sankari vuosimallia 2026. Hoitaja Noora Tuula ja ohjastaja Jukka Torvinen hevosen vierellä, Markku Nieminen sai seitsemännen pokaalin.Kuva: Maisa Hyttinen
Ravit

Markku Niemisen seitsemäs Derby – "Make Cash joutui kiertämään kaikki, eikä se ihan kaikilta onnistu"

Vermossa juostu Suuri Suomalaisen Derby oli täynnä dramatiikkaa. Make Cash kruunattiin Derbyn sankariksi.
Julkaistu
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Toto75
Suuri Suomalainen Derby
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