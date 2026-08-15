Markku Niemisen seitsemäs Derby – "Make Cash joutui kiertämään kaikki, eikä se ihan kaikilta onnistu"

Markku Niemisen tallin suosikki Ancio ampui omaa vauhtiaan keulapaikalle, mutta se laukkasi täysin yllättäen ensimmäisessä kaarteessa. Ancion mahdollisuudet voittoon paloivat siihen, mutta Niemisen tallin toinen edustaja Make Cash paikkasi tilanteen uskomattomalla kirillä aivan porukan hänniltä.Voiton tekee historialliseksi se, että Make Cash on Markku Niemisen osakasvattama ja osaomistama hevonen. Hän on vienyt Derbyn valmentajana peräti seitsemän kertaa. Samalla ohjastaja Jukka Torvinen voitti Derbyn urallaan ensimmäistä kertaa. Tulos 13,0a/2620m on uusi Suomen ennätys.."Make Cash oli ravanneista selvästi paras, siihen ei ole paljon lisättävää", Markku Nieminen tiivisti. "Ostin Make Cashin emänemän, kun Birgitta Packalen vähensi hevosia. Vein emänemän Ranskaan, ja sen varsoista Daze jäi meille. Kimppa astutti sen viisivuotiaana, ja sitten syntyi Make Cash. On tämä voitto kova juttu. Make Cash joutui kiertämään kaikki, eikä se ihan kaikilta onnistu", Nieminen jatkoi..Keulapaikalla juossut Hannu-Pekka Korven tallin Magnitude oli kakkonen, ja yllätysnimi Stonecapes Yoda kiri sisäradalta kolmanneksi. Ancio paikkasi laukkansa hurjalla loppuvedolla viidenneksi.Suomen mestaruus oli loppuun saakka jännittävä lähtö. Kiihdytyksessä kärkeen avasi Amazing Player, mutta Janne Korven ohjastama Run For Royalty haki vetotyöt hoitaakseen. Se veti iloisesti pienellä erolla muihin, ja Pekka Korven tallin Corazon Combo ja EL Jetpack vetivät toista rataa peräkkäin.Hannu Torvinen pääsi Riina Korhosen valmentamalla Massimo Hoistilla 3. ulos, josta oli lähdettävä vetämään kolmatta rataa 800 metriä ennen maalia. Massimo Hoist eteni määrätietoisesti kohti kärkeä. Run For Royalty oli sinnikäs, mutta päätössatasella Massimo Hoist kurotti varmasti ykköseksi.Massimo Hoistin omistaja ja kasvattaja Heikki Korhonen kiitteli orin suoritusta."Kaula venyi puoli metriä maalisuoralla", Korhonen kiitteli. "Viimeisen päälle hyvä kausi, vaikka rauta-arvojen putoaminen vaikutti. Muuten tehnyt samanlaista työtä kuin viime vuonna. Ori joutui kiertämään ulkoratoja myöden, ja teki todella kovan juoksun."Pekka Korpi vahvisti ratahaastattelussa, että Run For Royalty juoksi uransa viimeisen kilpailun. 12-vuotiaan orin omistaja-kasvattaja Mathias Furuhjelm kiitteli hevosta jo ennen lähtöä ravistudion haastattelussa."Run For Royalty on työnsä tehnyt. Olo on vähän haikea, mutta mieli on silti hyvä. Ei jäänyt mitään hampaankoloon. Upean uran ori on tehnyt, ja siitä pitää olla kiitollinen", Furuhjelm kommentoi.Derbyn lohdutuslähdössä nähtiin hurja suoritus, kun Franc Arrow sivusi 2600 metrin Brad De Veluwen SE-tulosta 13,1. Mika Haapakankaan valmennettava kiri kolmannesta sisältä ohi Piccolo Cocktailin.."On se iso juttu. Kunto osui kohdalleen. Karsinnassa ajo meni pieleen, ja olisi ollut mukava olla finaalissa mukana. Ravi on alkanut käymään, ja hevosen pää on kultaa", Haapakangas kiitteli.Toto75-voittoihin venyivät myös Juha Lindroosin valmentama Vonkari, Juha Utalan tallin Grainfield Cannon, Arto Hammarin treenaama Aikalan Aukusti ja Matias Salon valmentama Popeye Tooma..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 6 Vonkari, 9,83 %, 0,95 €Toto75-2: 1 Grainfield Cannon, 16,18 %, 5,32 €Toto75-3: 9 Massimo Hoist, 62,55 %, 9,44 €Toto75-4: 5 Aikalan Aukusti, 19,44 %, 28,70 €Toto75-5: 1 Franc Arrow, 6,28 %, 323,58 €Toto75-6: 4 Popeye Tooma, 72,17 %, 406,94 €Toto75-7: 12 Make Cash, 2,84 %7 oikein: 8 114,15 €6 oikein: 32,99 €5 oikein: 2,68. €Vaihto: 354 346 euroa