Saku Mäenalasen ravurin komea voittoputki venyi Tampereella – "Hevonen oli superhyvän tuntuinen"

Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa kilpaillut Making Miracles piti keulapaikan kiihdytyksessä. Tamma hallitsi voittoon lennokkaaseen tyyliin, eikä sen tarvinnut näyttää läheskään kaikkea osaamistaan.Saku Mäenalasen ja Maisa Leinosen kasvattama sekä omistama Making Miracles on saanut nimensä vuoden 2022 jääkiekon miesten MM-kotikisojen teemasta. Tamma on tehnyt kaviourilla melkoisia ihmeitä jo uransa alkupuolella, sillä Teivon ykköstila oli Anne Kankaan valmennettavalle jo kuudes peräjälkeen."Kyllä oli kaikki tosi helppoa. Hienoa oli istua kyydissä. Hevonen oli superhyvän tuntuinen", ohjastaja Hannu Torvinen ylisti voittajahaastattelussa.Torvinen on ohjastanut kahta vaille kaikki nelivuotiaan kilpailut. Hän on tykästynyt tammaan kovasti."Making Miracles on erikoisen nopea ja spesiaali hevonen. Jotenkin on hyvä fiilis siitä."Torvinen lähetti terveiset Sveitsin liigassa Lagnau Tigersin riveissä kiekkoilevalle Mäenalaselle."Toivotaan, että Saku lähtee paikalliseen kyläbaariin juhlistamaan voittoa", Torvinen veisteli.Santtu Raitala aloitti Toto75-kierroksen puhtaalla hattutempulla.Ensin juhli Kari Lehtosen valmentama Rallan Ruhtinas. Se iski kovaa vetäneen Viisorin tuntumasta maalisuoralla kärkeen, mutta oli laukata päätössatasella."Hevonen jäi yksin siirryttyään maalisuoralla kärkeen. Radan ulkoreunassa ollut punatakkinen valokuvaaja varasti hetkeksi sen huomion. Sen ajatukset herpaantui, mutta ravi oli muutoin hyvää", Raitala kommentoi.Tapio Mäki-Tulokas on saanut hiljattain talliinsa mielenkiintoisen vahvistuksen, kun Santtu Raitalan ohjastama Halley Wania täräytti vastustamattoman kirin johtaneen Astrumin takaa. Mäki-Tulokas juhli heti perään uudelleen, kun Raitala viimeisteli hattutempun Rich Shaden kyydissä. Tamma oli selityksittä paras 700 metrin kirillään toisesta ulkoa. Samuli Simosen valmentama Cooleri jyräsi pronssidivisioonassa lähtönsä parhaaksi Riku Lindgrenin ohjastamana. The Lost Battalion ja Amanda Evo voittivat myös lähtönsä..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 3 Rallan Ruhtinas, 31,64 %, 0,24 €Toto75-2: 2 Halley Wania, 21,23 %, 0,84 €Toto75-3: 2 Rich Shade, 46,8 %, 1,78 €Toto75-4: 2 Cooleri, 18,77 %, 8,61 €Toto75-5: 1 Making Miracles, 68,07 %, 11,54 €Toto75-6: 9 The Lost Battalion, 3,19 %, 261,97 €Toto75-7: 2 Amanda Evo, 24,69 %, 509,21 €7 oikein: 509,21 €6 oikein: 4,35 €5 oikein: -Vaihto: 280 815 €