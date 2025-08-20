Maleficent River kirkasti hopeatilansa Joensuussa

Janita Antti-Roikon ohjastama Maleficent River otti lähdössään keulapaikan, vaikka kuskilla oli muuta mielessä.”Koitin lähteä niin hiljaa kuin tämä lähtee. Muut lähtivät hiljempaa, joten keulapaikka tuli meille”, Antti-Roiko paljasti lähdön jälkeen.Keulapaikka oli kuitenkin avain onneen, sillä Antti-Roikon ohjastamisen lisäksi valmentama ja omistama Maleficent River torjui megasuosikin La Haran uhittelut ja veti lähtöä perille saakka.Viisivuotias Maleficent River oli sijoittunut kolmessa edellisessä kilpailussaan toiseksi. Antti-Roikon mukaan hänen suojattinsa on ottanut askelia parempaan päin.”Tulisen käytöksen kanssa on ollut ongelmia, mutta hevonen rauhoittuu koko ajan.”Elävän ravilegendan Aki Antti-Roikon tyttären ravi-ilta sujui onnellisten tähtien alla muutenkin, sillä Janitan valmentama Geegee Zwarte Piet voitti lähtönsä ja kolmas hänen väreissään kisannut ravuri MAS Joy sijoittui kolmanneksi.Kotiradan tamma voittovauhdissaJoensuulaisen Veli-Matti Hassisen suojatti Pilssin Taika esitti parastaan kotiradallaan. Se kiri vahvasti ja löi poikahevoset lopun voittoväännössä.”Mahtavat tunnelmat. Ei olla vielä aikaisemmin onnistuttu näissä isommissa raveissa”, Hassinen iloitsi.Pilssin Taika voitti jo kolmannen kerran tänä vuonna. Hassinen maalaili suojatilleen valoisaa tulevaisuutta voittajahaastattelussa.”Lähtöhomman kun saamme varmistumaan, eiköhän me pärjätä vielä isoissakin lähdöissä.”Karstulalaisen Aleksi Kytölän talliin napsahti kaksoisvoitto, kun Felix S.H. voitti ja Ximena ravasi toiseksi.Juvalaisen menestysvalmentajan Seppo Suurosen talliin napsahti jälleen yksi ykköstila, kun Pastori osoittautui parhaaksi kylmäveristen tasoitusajossa.Jyväskyläläisen Dimitri Hedmanin valmentama ja omistama Jollywood oli vakuuttava voittaja lyhyen matkan kisassa.Mikkeliläisen Sanna Aution treenaama Champillon Star nappasi voiton keulajuoksulla.