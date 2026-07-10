Marian Myrsky ja Henri Bollström Pikkupelimanni 2026
Henri Bollstöm ohjasti Marian Myrskyn Pikkupelimannin voittoon Journey Stablen omistajaväreissä.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Ravit

Marian Myrsky vei Pikkupelimannin, Ginza Isla-ajon

Kaustisen kaksipäiväinen viikonloppu alkoi kahdella jo puoliklassisella suurkilpailulla.
Julkaistu
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Ginza
Marian Myrsky
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