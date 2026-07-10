Marian Myrsky vei Pikkupelimannin, Ginza Isla-ajon

4-vuotiaiden suomenhevosten Pikkupelimannissa keulaan avasi herkän oloisesti Unelmavävy, joka sai rinnalleen suosikki Marian Myrskyn. Loppukaarteen lopussa Marian Myrsky sai otteen keulahevosesta ja lipui voittoon ajalla 27,1. Rafalelo kiri kakkoseksi ennen Kommellusta ja ohi Unelmavävyn ja täydensi kaksoisvoiton Seppo Suurosen tallille.”Paikka johtavan rinnalla sopi meille hyvin. Takaa Marian Myrsky voi jullitella, mutta toisen rinnalla se keskittyy hyvin”, Pikkupelimannin jo neljännen kerran peräkkäin voittanut Henri Bollström jutteli voittajakehässä.”Isoliikkeisellä hevosella on ajettava vielä koko matka varman päälle, mutta kun koordinaatio paranee, tällä on iso sielu. Marian Myrsky on tulevaisuuden hevonen.”5-vuotiaiden lämminveristen Isla-ajossa Santtu Raitala ajoi Ginzan puolimatkassa johtaneen Verduzzon rinnalle. Tuukka Varis lähti samaan aikaan kaukaa parijonon hänniltä Overhead Panelilla kolmannen radan kiertoon ja eteni haastamaan Ginzaa, mutta tämä piti 08,5-lopetuksessa pintansa ja voitti ajalla 14,5ke. Overhead Panel oli urhea kakkonen ennen nappijuoksun saanutta Vivillionia.”Takarivin lähtöpaikka ei ollut paras mahdollinen, mutta alussa tapahtui meille suotuisia asioita ja päästiin hyvään paikkaan. Jatkossa en halunnut päästää kovia hevosia meidän etupuolelle. Ginza on näyttänyt olevansa luotettava ja monipuolinen hevonen, joka antaa ohjastajalle monia mahdollisuuksia”, ensi tuttavuuden hevoseen rattailla ottanut Santtu Raitala kuvaili.Startti oli Ginzalle ensimmäinen Hanna Lepistön tallista.”Hirmu krediittejä ei voi ottaa itselle. Ilkka ja Pekka Korpi on tehneet hevosen kanssa koko uran ajan hienon työn, ja me ei olla ihmeitä tehty tässä kahden viikon aikana”, Lepistö vähätteli.”Pitkään ei tarvinnut miettiä, kun tällaista hevosta tarjottiin. Tiesin, että kyseessä on sisupussi, joka tekee aina parhaansa. Voitontahto on tärkeä ominaisuus.”Kaustisen raviviikonloppu jatkuu lauantaina Toto75-raveilla..Pikkupelimannissa juoksevalla Marian Myrskyllä on sisällään iso moottori