Marinka Salmisella keskiviikkona Vermossa kolme potentiaalista voittosaumaa – "Uskon sen olevan nyt parempi"

Keskiviikkona Vermon Toto75-kierroksen eniten pelattuna hevosena kilpailee heti avauskohteessa kolmatta voittoa Suomessa hakeva Flaps Out. Uuden kotimaansa kahdessa ensimmäisessä startissa nyt 5-vuotias ruuna on ottanut tyylipuhtaat kirivoitot keulahevosen kannasta.”Uskon sen olevan ihan samanlainen kuin aiemmin. Kaikki on mennyt suunnitellusti. Kyseessä on hyvän sukuinen, rakenteinen ja fysiikkainen hevonen. Heti Suomeen tultua Flaps Outilta hoidettiin hampaat sekä maha ja käytimme hevosta fysioterapeutilla. Terveydentilan parannuttua se on lähtenyt suorittamaan näin hyvin”, Salminen aloittaa.”Väittäisin hevosen olevan nyt kunnoltaan 90 prosenttinen. Kunhan saamme sen 100 prosenttiseksi, vain taivas on rajana”, hän lisää.Enintään 23 000 euroa ansainneiden lämminveristen 1620 metrin ryhmäajossa Flaps Out starttaa matkaan Ari Moilasen ohjastamana radalta kaksi. Kyseessä on hevosen ensimmäinen lyhyen matkan kilpailu Suomessa, mutta Ruotsin puolelta sillä on kokemusta mailin matkoista.”Se ei saavuttanut Ruotsissa lyhyemmillä matkoilla mainittavaa menestystä, mutta ei hevonen siellä tehnyt johtavan takaakaan tämänkaltaisia suorituksia kuin nyt. Annan kuskille vapaat kädet taktiikan suhteen”, Salminen kertoo.Tallin toinen menestyssauma T75-kierroksella on pääpelin viitoskohteessa kilpaileva Gianluca. Ari Moilasen ajokki starttaa lämminveristen 3120 metrin tasoitusajossa liikkeelle 20 metrin takamatkan kakkosradalta. Tasaisesti pelatun lähdön suosikiksi on luotettu Pia Huusarin valmentama Readly Eagle.”Uskon Gianlucan olevan nyt parempi, kun sitä hoidettiin viime startin jälkeen. Käpylä GP:ssä kilpaillessaan se ei ollut jostain syystä koko päivänä oma itsensä oltuaan jo lämmittelyssä jotenkin pois tolaltaan. Mielestäni tuon lähdön saa siis unohtaa”, Salminen näkee.Flaps Out ja Gianluca kilpailevat Vermossa kesäkengillä ja samoilla varusteilla kuin aikaisemmin.Salmisen valmennettavia nähdään maan pääradalla myös illan toisessa lähdössä, kun BWT Khaos hamuaa uransa toista voittoa.”Siitä minulla on erittäin hyvät odotukset”, valmentaja tipsaa.