Massimo Hoist ja Pro palasivat voittolyönnissä

Hannu Torvisen ohjastama Massimo Hoist kilpaili avoimessa Isokenkä-lähdössä. Jukka Hakkaraisen valmennettava kiihtyi terävästi ja valtasi keulapaikan itselleen. 7-vuotias sai vetää haluamaansa vauhtia ja irtosi kirivaiheessa ylivoimavoittoon."Aika nätisti ajettiin matkalla, ja viimeisen tuhannen annoin hevosen mennä. Kaverit olivat lähellä, mutta hevonen alkoi iskemään viimeiseen kurviin omasta halustaan", Torvinen puhui voittajahaastattelussa.Massimo Hoist nousi viime vuonna lämminverihuippumme keihäänkärjeksi. Se sijoittui kuudenneksi maailman tunnetuimpiin ravikisoihin lukeutuvassa Elitloppetissa. Kansainväliset suurkilpailut kutsuvat oria myös tällä kaudella. Vermon voiton jälkeen Massimo Hoist kutsuttiin mukaan 10.5. ravattavaan Finlandia-ajoon."Tämä on oikein hieno juttu", Jukka Hakkarainen iloitsi.Pro palasi entistä ehompanaAvoimessa Kultadivisioonassa oli jaossa Kohti Kuninkuusraveja -pisteitä. Pihtiputaalaisen Antti Ojanperän valmennettavat palasivat talvitauolta vankassa vireessä ja rohmusivat ison osan pisteistä itselleen.Santtu Raitalan ohjastama Pro vei voiton oikein väljästi. Tallikaveri Herra Heinämies kiri toiseksi."Tosi tyytyväinen olen kaikella tapaa. Pro oli kokonaisvaltaisen motivoituneen ja terveen oloinen", Raitala myhäili.Pro sijoittui viime vuonna Oulun kuninkuuskilpailussa toiseksi ja ansaitsi vuoden aikana hulppeasti yli 100 000 euroa. Ohjastajan tuoreen näkemyksen mukaan tällä kaudella voi olla vieläkin parempaa luvassa."Voi olla, että hevonen on loikannut ainakin pienen pykälän eteenpäin."Amatööriohjastajien SM-liigassa Teemu Keskitalo ohjasti Kentucky Rosesin kirivoittoon.Haastajadivisioonassa voiton vei hollolalaisen Christa Packalénin tallin Speedy Scion.Voittoihin Vermon päälähdöissä ravasivat myös Conrad Ljung, Reload Pellini ja No Limit Charisma.