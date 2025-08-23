Massimo Hoist oli lopulta Suomen mestaruudessa omaa luokkaansa.
Massimo Hoist oli lopulta Suomen mestaruudessa omaa luokkaansa.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Massimo Hoist jatkoi hirmukautta Vermossa – Kuopion ori on nyt Suomen mestari

Heikki Korhosen kasvattama ja omistama, Jukka Hakkaraisen valmentama ja Hannu Torvisen ohjastama Massimo Hoist kruunasi hienon kautensa Suomen mestaruudella.
