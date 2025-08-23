Massimo Hoist jatkoi hirmukautta Vermossa – Kuopion ori on nyt Suomen mestari

Massimo Hoist ei odotetusti ollut alussa nopein, vaan 12-vuotias Atupem iski ulkoa Jukka Torvisen ohjastamana kärkipaikalle. Hannu Torvinen piti Massimo Hoistin kyydissä kakkosratansa, ja valjakko eteni avauspuolikkaan täyttyessä kärkeen.Keulan suosikki veti tasaisen reipasta, eikä muilla ollut mahdollisuuksia haastaa sitä. Main Stage oli johtavan rinnalta varma kakkonen, ja Crepe Match puristi sen takaa edellisen tuntumaan kolmanneksi."Atupem pääsi keulaan, eikä sitä voinut tietää, miten sillä ajetaan. Olin valmistautunut, että ajetaan vaikka johtavan rinnalta. Hevonen on suorittanut hienosti paikasta kuin paikasta. Koko ajan oli rento ja levollinen olo", Hannu Torvinen kommentoi.Missään vaiheessa ei Torvisen mielestä ollut hätää."Massimo Hoist tuntui koko ajan tosi hyvältä. Hevonen meni juuri sen mitä kaverit pyysi. Siinä on jotain sellaista spesiaalia."Hoitaja Veera Hakkarainen oli kiitollinen hienosta saavutuksesta."Onhan se mahtavaa, ja tämä on ensimmäinen Suomen mestaruus meidän tallille. Pitää hattua nostaa, miten tasaisesti Massimo Hoist on suorittanut koko ajan. Se on hirmu lunki, eikä ori ole starteista millänsäkään", Massimo Hoistin hoitaja Hakkarainen kommentoi..Kuukauden hevonen Massimo Hoist on osannut juosta alusta alkaen – "Vastaantulijat usein kysyivät, että mikä tuo on"