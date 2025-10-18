Porin St. Leger odotetusti SE-ori Massimo Hoistin juhlaa – "Erikoisen hieno hevonen"

Perinteisessä suurkilpailussa lähdettiin tuttuun tapaan 2600 metrin matkalta kolmelta eri paalulta. Pisimmältä takamatkalta startannut Suomen kansainvälinen tähti Massimo Hoist vei lähdön nimiinsä vakuuttavasti.Jukka Hakkaraisen valmentama ori joutui kuitenkin tekemään ainakin melkein tosissaan töitä, sillä kovin haastaja Main Stage pääsi etenemään jo ennen puolimatkaa kärkeen. Se ei kuitenkaan ollut Santtu Raitalan ajettavissa epävarman ravinsa vuoksi, mikä auttoi tällä kertaa Massimo Hoistin tehtävää. Hannu Torviselle jäi kuitenkin kyydissä oljenkorret käyttämättä.Samalla syntyi uusi komea 2600 metrin voltin Suomen ennätys 12,4."Tarkkailin tilannetta, miten juoksu tulee menemään. Ensin näytti, että kaveri jää johtavan rinnalle. Olimme päässeet suhteellisen hyvin parijonoon mukaan. Massimo Hoist tuntui hyvältä matkalla, ja viimeisellä takasuoralla päästiin pienellä spurtilla Main Stagen perään. Silloin oli jo tosi hyvä fiilis. Hevonen on älyttömän hienon suorituksen, ja aika on kauhean kova. Vuosi on ollut äärettömän hieno, ja Massimo Hoist on erikoisen hieno hevonen", ohjastaja Hannu Torvinen kommentoi. Main Stage varmisteli kakkossijaansa, ja Ginza kesti taustalla sitkeästi kolmanneksi.Siirin Toive vei vakuuttavasti iltapäivän toisen suurkilpailun Satakunta-ajon. Esa Holopainen pääsi lahjakkuudella paalulta tekemään sooloa, eikä rinnalle kiertänyt Rebyytti pystynyt heittämään vauhdin kiihtyessä todellista haastetta. Siirin Toive kellotti päätöstuhannen kilometriajassa 24,9-vauhtia.Siirin Toiveen valmentaja Petri Laine tunnetaan Parvelan Retun takaa, ja hänellä on ollut tallissaan monta muutakin lahjakkuutta. Nyt käsissä on uusi helmi."Luotin tähän hevoseen aika paljon, siinä on luokkaa aika paljon. Sen kanssa otettiin uran alku varovasti, ja säästeltiin. Kriteriumin karsinnassa piti kyllä ajaa, mutta sitten huomasin, että rahat osuvat sopivasti Satakunta-ajon paalulle. Siirretään tähtäin tähän lähtöön", Laine paljasti kisan jälkeen.Rinnalle edennyt Rebyytti nappasi kakkosrahat, ja alussa laukannut Landen Kundi paikkasi lähtösuoran laukkansa hienosti nousemalla kolmanneksi.Antti Ojanperän talli iski kahdesti. Ensin nähtiin Pihtiputaan tallista harvaisempi temppu, kun Dozen Of Oysters voitti avoimen monté-lähdön. Liisa Nummi ajoi kokeneella konkarilla tarkasti kärjen tuntumassa, ja ratsukko iski päätöspuolikkaalla vakuuttavasti ykköseksi.Hevonen osattiin pelata kärrylähtöjen näytöillään suosikiksi uransa ensimmäisessä monté-lähdössä."Harjoituslähdössä hevonen lähti viemään ja rulli laukalle. Startissa kaikki sujui hienosti", Liisa Nummi tiivisti.Vähintään yhtä vakuuttava oli Ojanperän tallin toinen voittaja Lancelot B.R., joka teki virheetöntä työtä Santtu Raitalan ohjastama. Raitalan mielestä ori pystyy jatkossa menestymään kotimaassa mitä hevosta vastaan tahansa.Liperistä reissun Poriin tehnyt Jere Taulion valmentama Zorian nappasi Toto75-voiton Niko Riekkisen ohjastamana. Tommi Kylliäisen ohjastama Shaqir piti valmentaja Niko Huuskolan iloksi keulasta pintansa perille saakka. Pasi Teinin tallin Kukkarosuon Kurko jatkaa marssiaan kohti rodun huippua. Porissa se jyräsi hopeadivisioonan ykköseksi..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 1 Siirin Toive, 67,69 %, 0,29 €Toto75-2: 2 Dozen Of Oysters, 25,83 %, 0,82 €Toto75-3: 2 Lancelot B.R., 1,15 %, 72,65 €Toto75-4: 2 Zorian, 13,79 %, 6,25 €Toto75-5: 4 Shaqir, 31,08 %, 10,41 €Toto75-6: 10 Kukkarosuon Kurko, 34,43 %, 14,52 €Toto75-7: 15 Massimo Hoist, 51,99 %, 15,17 €7 oikein: 15,17 €6 oikein: -5 oikein: -Vaihto: 174 410 €