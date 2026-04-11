Massimo Hoist teki Helsinki-Ajossa kisaennätyksen – "Massimo Hoist on lahja, jonka olen saanut emän kautta"

Hannu Torvinen ei ollut mukana kovimmassa kiihdytyksessä, mutta valjakko haki keulat tallikaveri Callela Nelsonilta 09,3-avauksen jälkeen. Sitten vedettiin hetki henkeä, ja lopun Massimo Hoist lopetti hurjasti. Combat Fighter tykitti muutaman mitan päähän.Loppuaika 10,6a/1609m on Helsinki-Ajon uusi kilpailuennätys."Massimo Hoistille jäi vielä varaa. Hevonen on tosi hyvällä mallilla tällä hetkellä", ohjastaja Hannu Torvinen ihasteli.Jukka Hakkarainen muistutti, että kovemmat tehtävät ovat vasta edessä."Olen tyytyväinen tämän hetken tilanteeseen. Tultiin kumminkin aika nätillä laitolla tähän kisaan, sillä isompi tähtäin on Seinäjoella", Hakkarainen kommentoi..Kasvattaja ja omistaja Heikki Korhonen muistutti emätamma Venicen merkitystä Massimo Hoist tarinassa."Voittamiseen ei kyllästy milloinkaan, tappiot on pahempia. Massimo Hoist on lahja, jonka olen saanut emän kautta. Omalla kasvatilla menestyminen merkitsee enemmän kuin osaa arvata", Korhonen tunnelmoi.Avoimessa tammalähdössä jaettiin KK-26-pisteitä, joiden perusteella ratkaistaan 10 varmaa kuningatarkilpailun paikkaa. Voiton vei johtavan rinnalta Juha-Pekka Vilkmanin kasvattama ja valmentama Franselmi, joka löi maalikuvassa keulassa juosseen Annanin..Franselmia ohjastanut Juha Utala ehti ajaa jo edellisessä kohteessa yllätyksen Timo Korvenheimon valmentaman Ninja Zonin kyydissä. "Franselmi tuntui koko ajan varmalta. Oli eduksi, ettei ulkopuolella ollut alussa hevosta. Tänään meni kaikki hyvin, ja keskityin omaan suoritukseen. Hienosti tamma puristi maaliin ja ykköseksi", Utala kommentoi.Toto75-kierros alkoi Coolman Evon keulasoololla. Tuukka Varis sai kyydissä rauhoittaa tempoa matkalla, ja lopetus oli peräti 09,0-vauhtinen. Derbyssä viime syksynä juhlinut Romanov Comery laukkasi loppukaarteessa äärivauhdissa ulkoradoille, mutta se ei ratkaissut voittoa.Varis antoi kehut Coolman Evon valmentaja Hanna Lepistölle.“Hevonen tuli voimissaan ohjat pinkeänä maaliin. Hanna Lepistö on valmentajana erittäin tunnollinen, ahkera ja ammattitaitoinen. Hyvin monipuolinen ammattilainen”, Varis kommentoi.Teemu Okkolinin valmentama ja ohjastama Vilkkeen Villi eteni takarivistä keulaan, josta se otti reippaan matkavauhdin jälkeen ansaitun Toto75-voiton. Minttu Mäkisen valmentama Pistojoen Lotta otti keulavoiton Santtu Raitalan ohjastamana. Mäkinen on palannut hiljattain takaisin vahvemmin valmentajaksi..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 5 Coolman Evo, 39,13 %, 0,38 €Toto75-2: 7 Pistojoen Lotta, 32,47 %, 0,84 €Toto75-3: 1 Ninja Zon, 3,36 %, 17,51 €Toto75-4: 8 Franselmi, 2 %, 384,50 €Toto75-5: 3 Massimo Hoist, 73,32 %, 456,24 €Toto75-6: 10 Vilkkeen Villi, 14,22 %, 1852,61 €Toto75-7: 3 Hot Package, X %, X €7 oikein: X €6 oikein: X €5 oikein: X €Vaihto 171 359 euroa