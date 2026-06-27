Massimo Hoist palasi ryminällä – voitti Joensuu-ajon kilpailuennätyksellä

Maamme ykkösravuri Massimo Hoist palasi Joensuu-ajossa tositoimiin haasteiden jälkeen. Keväällä ja alkukesästä sairastellut supertähti oli parin tasaisemman esityksen jälkeen taas voittolyönnissä.Massimo Hoist voitti Joensuu-ajon keulasta kilpailuennätyksellä 1.12,0a/2140 metriä.”Oma usko ei ollut horjunut hevoseen missään kohtaa”, hoviohjastaja Hannu Torvinen vakuutti voittajahaastattelussa.Kuopiolaisen Riina Korhosen valmentama Massimo Hoist ansaitsi Joensuu-ajon voitostaan 10 000 euroa.”Tosi hyvä suoritus kaikin puolin. Oli hyvä lähtö Suur-Hollolaan varten, kun jouduttiin tekemään töitä lopussa tosissaan”, kuski jatkoi.Korhosen ravipäivä huipentui myöhemmin, kun Callela Callmeboss kiri yllätysvoittoon pronssidivarissa.Huikea voittajaAarne Rauman muistoajo & Kuusivuotiskunkku kärsi osallistujakadosta. Hädin tuskin kasaan raavittu lähtö kisattiin vain kuuden suomenhevosen voimin.Santtu Raitalan ohjastama megasuosikki Alarik Huikea tavoitti ja ohitti karkumatkalle pyrkineen kaksikon Landen Toivo/Teemu Okkolin.”Alarik Huikea on ollut erityslapsi välillä”, Raitala aloitti. ”Tuntuu, että henkistä ja fyysistä kehitystä on tapahtunut. Henkinen kasvu on mikä ilahduttaa.”Pihtiputaalaisen Antti Ojanperän valmentaman Alarik Huikean ykköstila oli rahalliselta arvoltaan 10 000 euroa.Rautianna kovassa vauhdissaTammalähdössä rääkkyläläisen Mari Rautiaisen silmäterä Rautianna vakuutti suuresti. 8-vuotias tamma teki hurjan voittotuloksen 1.24,1/2140 metriä.Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa mäntyharjulainen Janita Antti-Roiko ohjasti yllätysvoiton valmentamallaan Glamour Valleylla.Nurmijärvisen Anne Kankaan valmentama Making Miracles juhli nousijadivarin voittoa.Nousija- vs. haastajadivarissa paltamolaisen Kimmo Oikarisen valmentama Kilihakka yllätti.