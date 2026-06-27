Massimo Hoist sai hyvän viimeistelyn Suur-Hollolaan varten.
Massimo Hoist sai hyvän viimeistelyn Suur-Hollolaan varten.Kuva: Nelly Frilander
Ravit

Massimo Hoist palasi ryminällä – voitti Joensuu-ajon kilpailuennätyksellä

Historiansa 36. Joensuu-ajo ravattiin lauantaina Linnunlahdella. Aarne Rauman muistoajo & Kuusivuotiskunkku oli Ravilauantain toinen päälähtö.
Julkaistu
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