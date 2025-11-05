Maxihill Trot vei Kuuma cupin finaalin 7000 euroa.
Maxihill Trot vei Kuuma cupin finaalin 7000 euroa.Kuva: Pekka Salonen
Ravit

Maxihill Trot hallitsi Vermon päälähtöä

Kuuma cup -finaali kruunasi Vermon keskiviikkoravit.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi