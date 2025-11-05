Maxihill Trot hallitsi Vermon päälähtöä

Hannu Torvisen ohjastama Maxihill Trot pääsi yllättäen keulapaikalle, joka oli isossa roolissa lopputuloksen kannalta. Forssalaisen Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettava sai vetää sopivaa vauhtia, eikä muista ollut 5-vuotiaan ruunan ohittajaksi.”Hevonen oli karsinnassa jo tosi hyvä ja finaalissa oikein tosi hyvä”, Torvinen kehui voittajaseremonioissa.Maxihill Trot ansaitsi voitostaan 7000 euroa.Kelly's Teamin mahti-iltaHarrastajavalmentaja Anne Luttinen matkasi Pertunmaalta Vermoon kahden valmennettavansa kanssa. Paremmin ei olisi voinut mennä, kun sekä Vive Wendy että Estelle Travian voittivat lähtönsä. Kelly's Team omistaa molemmat voittajat.Supertamma Ranch Kellyn jälkeläinen Vive Wendy suoritti Vermossa ensimmäisen kilpailunsa. Estelle Travian puolestaan on tuttu näky raviratojen voittajaseremonioissa: Vermon ykköstila oli jo tamman uran 12.Estelle Travianin ykköstila irtosi keulapaikalta suoraviivaisella taktiikalla.”Tammalle on tullut lähtönopeutta lisää. Ajattelin, että satsataan starttiin, ja hyvin kävi”, voittajaa ohjastanut Elina Leinonen myhäili.Kiekkoleijona masensi syntymäpäiväsankarinAntti Pihlströmin suojatti Viki Lee on äitynyt rajuun kuntoon loppusyksystä. Pihlströmin naruttelema ruuna ravasi toisen radan veturina ja kamppaili voittoon väkivahvasti.Viki Lee piti voittotaistossa takanaan keskiviikkona 69 vuotta täyttäneen Tapio Perttusen ja Like My Diamondin.”Tapsan hevonen antoi tosi tiukan vastuksen, mutta tänään olimme parempia”, Pihlström kommentoi.Vihtiläinen Janne Korpi oli terävänä Esmeralda Combon rattailla. Hän kannusti ajokkinsa keulapaikalle, eikä luopunut siitä ennen maalipaalua.Avoimessa lähdössä Olli Koivusen ohjastama Callela Ikaros jatkoi voittokulkuaan.Teräsmiesliigassa Flaps Out aloitti voitolla kotiradan valmentajan Marinka Salmisen käsistä.Loppilainen Mikko Jokiaho kaasutteli valmentamansa Conrad Ljungin keulaan matkalla, eikä valjakko enää paikastaan luopunut ennen maalia. .Keskiviikko-Toto75 alkoi suurvoitoilla – kaikki täysosumat samaan kaupunkiin