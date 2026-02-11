Jouko Kurhela.
Kurhelan raviperhe muistetaan erityisesti Liinan Liekistä.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Raviennakko: Maybe Hotille kotiradan Toto75-lähtöön varustemuutos – "Mielestäni ne ovat sillä nyt ensimmäistä kertaa"

Maybe Hot on yksi Seinäjoen keskiviikkoisen Toto75-kierroksen suurista suosikeista.
Julkaistu
Loading content, please wait...
seinäjoen ravit
Jouko Kurhela
Maybe Hot

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi