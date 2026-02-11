Raviennakko: Maybe Hotille kotiradan Toto75-lähtöön varustemuutos – "Mielestäni ne ovat sillä nyt ensimmäistä kertaa"

Keskiviikkona Toto75-kierros ajetaan poikkeuksellisesti Seinäjoen lakeuksilla. Pääpelin kohdelähdöissä on useita hyviä suosikkeja, joista yksi on kolmannessa kohteessa starttaava Maybe Hot. Jouko Kurhelan valmennettava avaa enintään 24 500 euroa ansainneiden lämminveristen 2100 metrin ryhmäajoon ykkösradalta Santtu Raitalan ohjastamana.”Kaikkemme pärjätäksemme yritetään, mutta meidän tekemät asiat eivät aina ole Maybe Hotin mieleen. Viime startin jälkeen kaikki on mennyt hevosella hyvin, mutta pikkuisen ailahteleva se on tahtonut olla aikaisemman uran perusteella. Tammat on tammoja”, Kurhela sanoo.Viimeksi Teivossa Maybe Hot sijoittui takajoukoista viidenneksi. Sitä aikaisemmin tuloksena oli näyttävä voitto keulapaikalta.”Lähtöpaikka pilasi viime startin jo ennakkoon. Hyvin hevonen tuli loppua ja Santtukin sitä kehui. Nyt Seinäjoella lähtöpaikka on sopivampi, joten eiköhän valjakolla ole keulataktiikka mielessä”, Kurhela arvelee.Varustemuutoksena aiemmasta Maybe Hotille lisätään Seinäjoella päävehkeisiin vetolaput.”En ainakaan muista, että sellaisia olisi aiemmin käytetty. Mielestäni ne ovat sillä nyt ensimmäistä kertaa startissa”, hän toteaa.6-vuotias Maybe Hot on Kurhelan perheen oma kasvatti. Ennen keskiviikkoa tamma on kilpaillut urallaan 71 kertaa statistiikalla 6–8–7.”Ihan itseänikin yllättää, millaiseen vireeseen se on nyt äitynyt. Hyviä vauhteja tamma on talvikeleillä esittänyt”, Kurhela sanoo tyytyväisenä.