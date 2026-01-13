Meren Maininki on tiedetty aina kyvykkääksi suomenhevostammaksi.
Meren Maininki on tiedetty aina kyvykkääksi suomenhevostammaksi.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Raviennakko: Meren Maininki Turun Toto5-pankkina – "Starttivälistä tuli ehkä aavistuksen pitkä"

Minna Rampa tekee Meren Mainingin kanssa töitä päivä kerrallaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Meren Maininki
minna rampa

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi