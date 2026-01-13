Raviennakko: Meren Maininki Turun Toto5-pankkina – "Starttivälistä tuli ehkä aavistuksen pitkä"

Tiistaina Turussa kilpaillaan vain seitsemän lähdön mittaiset Toto5-ravit, kun tarjolla olleista sarjoista viisi jäi toteutumatta pienen hevosmäärän vuoksi.Pääpelin kohdelähdöissä illan suurin etukäteissuosikki löytyy neljännestä kohteesta, kun Minna Rampan valmentama Meren Maininki starttaa 55 prosenttia (tilanne kello 15) pelattuna suosikkina matkaan 20 metrin takamatkalta kylmäveristen 2120 metrin ryhmäajossa. Turussa hevosen ohjastuksesta vastaa viime starttien tavoin Kari Venäläinen.Viimeksi Meren Maininki kilpaili joulukuussa Vermossa ajetussa tammadivisioonafinaalissa sijoittuen neljänneksi.”Starttivälistä tuli ehkä aavistuksen pitkä, kun en tätä ennen löytänyt mieluista sarjaa. Ihan hyvillä mietteillä silti tuon hevosen lähtöviivalle”, Rampa kertoo.Turun jälkeen Meren Maininki jatkaa kilpailemista heti ensi viikon maanantaina Jyväskylän Killerillä.”Ne tuntuivat tässä kuussa meille ainoilta sarjoilta. Turussa Meren Mainingin pitäisi normaalina ollessaan riittää pitkälle, sillä kyseessä on oikeinkin rehellinen hevonen. Nyt lähtö on vielä sen verran pieni, että tuskin hevonen joutuu viimeistä puoltatoista kierrosta kiertämään kolmatta-neljättä rataa pitkin”, Rampa miettii.Viime kaudella Meren Maininki kilpaili kahdeksan kertaa totosijoin 2–1–1, ja keräsi palkintorahoja lähes 10 000 euron edestä. Kausi oli Meren Mainingille kolmas Rampan valmennuksesta.”Kertaalleen jo luovutin hevosen kanssa sen vammahistorian vuoksi ja myin sen siitostammaksi. Se ura ei kuitenkaan lähtenyt lentoon, kun hevonen ei tullut kantavaksi ja siltä löytyikin munasarjakasvain", Rampa kertaa."Otin sen puolen vuoden jälkeen takaisin ja päätin vielä kerran yrittää. Jotain oli selvästi tapahtunut sen ollessa poissa kotoa, sillä nyt se on kestänyt treenata kuten olisin jo viimeiset kolme vuotta halunnut”, hän jatkaa.Meren Maininki on aina tiedetty lahjakkaaksi hevoseksi, mutta vammahistoriasta johtuen Rampa ei halua tehdä sen kohdalla suunnitelmia pidemmälle ajalle.”Kiitollinen olen aina, kun saan ilmoittaa sen lähtöviivalle. Talvi on tavannut olla Meren Mainingin kulta-aikaa, joten pyritään nyt vain ajamaan kilpaa”, Rampa päättää.