Metsärinteen Rambo taisteli voittoon – ”Pikkaisen yllätti”

Timo Tuominen ja Metsärinteen Rambo kilpailivat lyhyen matkan lähdössä. Sisäradalta liikkeelle lähtenyt valjakko avasi ylivertaista vauhtia keulaan. Se piti pintansa tiukassa loppuväännössä.”Alkoi tiukaksi mennä lopussa, mutta pieni ote pysyi meillä kaiken aikaa”, Tuominen myhäili.Carita ja Heikki Jämsäsen omistama Metsärinteen Rambo on niittänyt menestystä vuosien varrella. Teivon voitto oli jo sen uran 18. Yksitoistavuotiasta konkaria ei oltu nähty raveissa sitten maaliskuun.”Pikkaisen yllätti”, Tuominen vastasi ratahaastattelija Veeti Suomalaisen kysyttyä yllättikö ruunan voitto suoraan tauolta. Selätti suursuosikinNokialaisen Riina Rekilän valmentama Red Hot Piri vastasi syksyisen ravi-illan jymy-yllätyksestä.Tuukka Variksen ohjastama 6-vuotias seurasi matkalla keulapaikalla tuulta halkonutta Ashley Hopea. Red Hot Piri laittoi turbovaihteen silmään maalisuoralla ja kirmasi voittoon ohi suursuosikin.Red Hot Pirin voiton yllätyksellisyyttä kuvasti hyvin Toto75-pelin peliprosentti 0,5.”Loppusuora tultiin aika kovaa. Red Hot Piri niittasi rehdisti ohi keulahevosesta. Se voitti tavallaan hyvyyttään, vaikka juoksu onnistui hyvin”, Varis kertoi.Rakettikirillä kauden avausvoittoonJyväskyläläisen Tenho Palmroosin treenaama Corona Park esitti Teivossa parastaan. Esa Holopaisen ajokki liikkui kirivaiheessa hurjaa kyytiä ja karkasi murskavoittoon.Ohjastaja Holopaiselle Corona Parkin huippusuoritus ei tullut puskista.”Olen aina kehunut tätä hevosta”, Holopainen huomautti.Tammadivisioonassa Olli Koivusen ohjastama Margaritaz tsemppasi keulavoittoon. Ruotsin Uumajassa asuva Jonna Irri vastaa nelivuotiaan tamman valmennuksesta.Voittoihin Teivon päälähdöissä ravasivat myös R.R. Johtaja, Ken's Carlos ja Charmeur.