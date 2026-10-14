Metsärinteen Rambon voitto oli jo uran 18.
Metsärinteen Rambon voitto oli jo uran 18.Arkistokuva: Roosa Lindholm
Ravit

Metsärinteen Rambo taisteli voittoon – ”Pikkaisen yllätti”

Orimattilalaisen Timo Tuomisen ravitallin Metsärinteen Rambo suoritti väkevän paluukisan Teivon keskiviikkoraveissa.
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