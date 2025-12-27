Need'em hurjasteli alussa ja lopussa – "Hevonen tuntui kotitreenissä niin hyvältä, että päätin jatkaa kilpailemista"

Kuopiossa juostiin lauantaina kauden viimeinen Toto75-kierros. Parin kuukauden tauolta palannut Need'em oli hyvän lämmityksen jälkeen entistä vahvempi ennakkosuosikki lämminveristen kovimmassa lähdössä.Iikka Nurmonen teki rattailla virheetöntä työtä. Hän puolusti avauspuolikkaalla määrätietoisesti kärkipaikan, ja terävän kiihdytyksen jälkeen Need'em sai rauhoittaa. Loppusuoralla valjakko irtosi näyttävästi muilta.Need'em on ollut kova vahvistus sen valmentaja Miika Tenhuselle. Tuusniemen tallin ykköshevonen valloitti edellisvuonna jopa Ruotsin pääradan Solvallan Elitloppet-viikonloppuna."Need'em lähti myös tähän kauteen isoin odotuksin, ja sen vuoteen pitää olla tyytyväinen. Meidän piti jäädä jo talvitauolle, mutta kunnon talvea ei tullut. Samaan aikaan hevonen tuntui kotitreenissä niin hyvältä, että päätin jatkaa kilpailemista. Seuraava kisakin on jo katsottu valmiiksi. Need'em on viimeisen päälle mukava hevonen", Tenhunen kiitteli. Havglimt on pitänyt Antti Ala-Rantalan kylmäveripitoista tallia otsikoissa, sillä se kolmen viikon sisään jo toistamiseen Toto75-lähdön. Kuopiossa vahva norjalaisruuna jyräsi 1200 metrin kirillä kolmatta kiertämällä ykköseksi. Vauhtis näytti olevan jo karussa, mutta tauolta se hölmistyi hetkeksi maalisuoralla ja Havglimtin kyydissä Ala-Rantala iski juuri maalin kohdalla edelle. Heikki Mikkosen talli oli kotiradalla elementissään. Lämminveristen tammavoltissa Macabeo kiri Jukka Torvisen ajamana kirissä omille teilleen. Mikkosen valmennettavista Theseus voitti päivän avauslähdön, ja Prince Casper oli omassa lähdössään kakkonen.Ari-Matti Konstin valmentama Lennon Rapina jyräsi Niko Jokelan ohjastamana johtavan rinnalta ykköseksi. Vauhtikestävä ruuna otti toisen Toto75-voiton tälle vuodelle. Aleksi Kytölän tallin uusimpiin hevosiin kuuluva Västerbo Gute otti puolestaan uransa ensimmäisen Toto75-voiton. Antti Ojanperän tallin parhaat lämminveriset kilpailevat Ranskassa, mutta menestys on jatkunut myös Suomessa. Tallin suomenhevosista Tilun Touko valloitti Kuopion Santtu Raitalan millimetrin tarkan ajosuorituksen päätteeksi.Kauden viimeisen lauantain Toto75-lähdön vei nimiinsä Oona Halmeen silmäterä Bigwig Swamp. Halme ajoi päättäväisesti kärkipaikalle, eikä kokenut kehäkettu Ari Moilanen päässyt Mondriaan Bokon kanssa hyvästä yrityksestään huolimatta ohitse..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 9 Lennon Rapina, 11,86 %, 1,43 €Toto75-2: 10 Macabeo, 11,69 %, 8,90 €Toto75-3: 2 Need'em, 40,30 %, 16,84 €Toto75-4: 4 Havglimt, 103,62 %, 12,33 €Toto75-5: 8 Västerbo Gute, 14,57 %, 498,56 €Toto75-6: 6 Tilun Touko, 14,93 %, 2 406,20 €Toto75-7: 4 Bigwig Swamp, 14,10 %7 oikein: 15 239,33 €6 oikein: 106,16 €5 oikein: 10,56 €Vaihto: 142 362 €