Raviennakko: Mika Mäkelän kaksikko haastaa kautensa avaavan Stallonen – "Vaikea hevonen etukäteen arvioitavaksi"

Keskiviikkona Vermon Toto75-jackpot-kierros käynnistyy kylmäveristen 1620 metrin tasoitusajolla, missä pelihevoset tulevat 20 metrin takamatkalta. Lähdön selkeä etukäteissuosikki on 11-vuotiskautensa avaava kolminkertainen ruunaruhtinas Stallone. Antti Ojanperän valmennettavan kovimmat vastustajat tulevat Mika Mäkelän tallista, kun Elan ja Viisori asettuvat lähtöviivalle.Starttinopea Viisori kilpaili edellisen kerran maaliskuun lopulla Vermossa, mutta tuolloin suoritus jäi keulasta vaisuksi. Startin jälkeen hevonen paljastui kipeäksi.”Sitä hoidettiin ja pirteältä ruuna nyt kotona tuntuu. Jonkinlaiseen suoritukseen sen uskoisin pystyvän. En ole Juhan (Utala) kanssa keskustellut, mutta eiköhän sillä keulaa kohti heti startista koiteta. Kohdillaan ollessaan hevonen voisi pyyhkäistä mailin aika lujaa. Viisori on vain pirun vaikea hevonen etukäteen arvioitavaksi”, Mäkelä kertoo.Tallikaveri Elan kisasi reilu viikko sitten Teivossa sijoittuen kahdeksanneksi. Suoritus oli Mäkelälle pettymys.”Hevonen on saanut nyt ennen starttia enemmän liikettä ja toivottavasti se olisi parempi. Veriarvot siltä tutkittiin, mutta niissä ei ilmennyt mitään erityistä”, Mäkelä sanoo.Mäkelän tallin tähtihevosiin jo vuosia kuuluneen Caijuksen piti avata 14-vuotiskautensa samassa lähdössä Elanin ja Viisorin kanssa, mutta viime torstaina ajetun hiitin jälkeen ori koki pientä takapakkia.”Sanoin Mirkalle (Lehtinen), että Caijus oli jopa liian hyväntuntuinen. Sille kuitenkin tuli hiitin jälkeen vähän nestettä vuohisen etupuolelle, joten ei riskeerata nyt mitään”, Mäkelä taustoittaa.Vermossa Elan ja Viisori kilpailevat samoilla varusteilla kuin aikaisemmin.”Juuri kengitin Viisorin, joten ei revitä heti kenkiä uudestaan starttiin pois. Kokolaput sille laitetaan, kuten talven starteissa”, Mäkelä suunnittelee.