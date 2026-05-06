Miljan Säihke ja Hall Of Hearts yllättivät Forssassa

Tammadivisioonakarsinnassa kouvolalaisen Marko Heikarin valmentama Miljan Säihke järkytti pelaavaa yleisöä.Lähtökiihdytys oli isossa roolissa Miljan Säihkeen yllätysvoitossa.”Yritin lähteä niin kovaa kuin pystyin. Niukasti pystyin torjumaan ulkopuolelta tulevan hevosen”, ohjastuksesta vastannut Heikari kertoi lähdön jälkeen.Miljan Säihke pisti maalisuoralla jalkaa toisen eteen siihen malliin, että muut tippuivat kärkivaljakon kyydistä. 9-vuotias nappasi uransa toisen voiton lopulta ylivoimatyyliin.”Miljan Säihkeessä on kehittymisvaraa aika paljon. Se ei ole viimeistä sanaa vielä sanonut.”Lämminveristen vastaavassa kisassa voittaja ei ollut myöskään odotettu, kun espoolaisen Jerry Rauoksen treenaama Hall Of Hearts vei voiton. Ari Moilasen ajokki oli mukana kovassa avauksessa, jatkoi 2. sisällä ja kiri voittoon ennätyksellään 15,2ake.'Elokuvahahmo' voittajaesittelyssäSastamalalaisen Jari Kinnusen suojatti Shackhills Giant esitteli osaamistaan. Tuukka Variksen ohjastama ori nappasi täysosuman huolehdittuaan lähdön vetotöistä.Kinnunen kertoi, että uransa alkutaipaleella olevalla nelivuotiaalla on vielä syytä petrata menoaan.”Se on laiska, ja kuten Tuukka sanoi lämmittelyn jälkeen, se on sellainen Uuno Turhapuro, että katselee kaikkea eikä keskity. Sitten, kun hevonen alkaa keskittymään, odotuksia on.”Kauden avausvoiton aikaKotiradan valmentajan Tapio Mäki-Tulokkaan suojatti BWT Joker ylsi voittoon keulapaikalta.”Kaikki oli helppoa tänään. Se kiihtyi hyvin ja sai vetää mieleistään tempoa. Kiva ja hyvä esitys”, ohjastaja Santtu Raitala puhui.BWT Jokerin ykköstila oli ensimmäinen tälle vuotta. Viime kaudella se ylsi parhaaksi peräti kymmenen kertaa.”Viime kauden voittomäärä oli kova. Ja että samaan pystyy, kaiken pitää mennä nappiin, mutta tämä loi uskoa.”Turkulaisen Harri Koivusen valmentamat Ken's Carlos ja Knight Rider Hoss ylsivät molemmat Toto75-voittoihin.Kylmäveristen kohteessa laihialaisen Hannu Hietasen tallin Karlas kiri voittoon.