Minerva Sisu esitteli kirivoimaansa Vermossa – ”Pääsee mellevästä summasta ajamaan”

Kouvolalaisen Isto Kuisman treenaama Minerva Sisu järjesti pikkuyllätyksen omassa karsinnassaan. Tuukka Varis tarjoili ajokilleen auringontarkan reissun, ja tamma kiri voittoon terävästi.”Tiesin etukäteen, että kun hevosella on kaikki kunnossa, se tulee lopun tosi kovaa”, Varis sanoi voittajahaastattelussa.Varis odottaa 7. päivä helmikuuta Vermossa ajettavaa finaalia vesi kielellään. Lähdön voittajaa odottaa 20 000 euron rahapotti.”Pääsee mellevästä summasta ajamaan finaalissa.”Forssalaisen Tapio Mäki-Tulokkaan tallin Herbie Malibu voitti oman karsintalähtönsä kärkipaikalta.Kurikkalaisvalmentajan Kari Lehtosen suojatti Green River's Jack kamppaili karsintavoittoon jännittävässä kolmikantakamppailussa. Ruunan voitto oli viides putkeen.Neljännessä karsintakoitoksessa kamppailu pysyi äärimmäisen tiukkana loppuun asti. Jukka Torvisen ohjastama Ransacker rutisti parhaaksi.Voitokas ensikosketusMaamme ykkösohjastaja Santtu Raitala hyppäsi ensimmäistä kertaa Elanin rattaille. 10-vuotias konkari kilpaili kylmäveristen kovimmassa sarjassa. Raitala tarjosi Elanille voimia säästävän selkäjuoksun. Kotiradan valmentajan Mika Mäkelän suojatti latoi loppua terävin potkuin ja vei voiton hallittuun tyyliin.”Elan oli koko matkan ajan tosi hyväntuntuinen käteen. Odotukset nousivat ja nousivat, kun maali lähestyi”, Raitala myhäili.Talviratojen erikoisosaaja Morison oli lähdön suursuosikki. Viimeistä kilpailukauttaan kisaava 15-vuotias menestysnimi ei ollut parhaimmillaan ja hyytyi kuudenneksi.”Tuttua painetta ei tullut ohjiin. Se ei ollut niin kilpailumielellä”, Morisonin hoviohjastaja Juha Utala kertoi TotoTV:n haastattelussa.Voittoihin Vermon päälähdöissä ylsivät myös Terho Rautiaisen suojatti Suven Santtu ja Harri Koivusen valmentama Cheeky Shade.