Minerva Sisun kiri oli herkässä Winter Bonus -karsinnassa.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Minerva Sisu esitteli kirivoimaansa Vermossa – ”Pääsee mellevästä summasta ajamaan”

Winter Bonus -karsinnat kisattiin keskiviikkona Vermossa. Minerva Sisu oli yksi neljästä karsintavoittajasta.
