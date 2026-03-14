Morison jälleen vahvin Valkeala-ajossa

Viimeistä kilpailukauttaan nyt 15-vuotiaana juoksevan Morisonin kauden avausvoitto irtosi väkevällä esityksellä keulahevosen rinnalta, kuten lukuisia kertoja aiemmin.Lähdön uusinta merkittiin sen nimiin, mutta hyväksytyllä yrityksellä se säntäsi varhain hiillostamaan johtanutta Sokettia. Hannu Isotalon 8-vuotias haastaja puolusti lopussa kunniakkaasti kakkosijan, mutta uransa kolmannen Valkeala-ajon vieneelle Morisonille se ei voinut mitään.”Morison on niin rehti kilpailija, mikä on kauhean arvostettava asia”, Juha Utala kiitteli.”Tänäänkin ruuna vaan halusi lopussa mennä keulahevosesta ohi. Joskus sen kovasta halusta johtuen on tullut laukkakin, mutta tänään hevosen tekeminen oli koko ajan varmaa. Morison kohdalla ylisanat alkavat kohta jo loppua, mutta tämä hevonen on jokaisen sanan ansainnut”, Utala tiivisti sen uran 59. voiton jälkeen.Kouvolan 75-kohdelähdöt käynnistyivät tammojen tahtiin. Ensin hallitsi 6-vuotias italialaissyntyinen Ete Jet. Viime vuoden lopulta lähtien Hanna Lepistöltä käsin kilpailleelle huipputammalle odotellaan jo kutsuja kovempiin tehtäviin. Lepistön tammasuojateista myös Drogon iski 75-kohteissa ykköseksi.”Ete Jet sai tosi helpon lähdön. Ilman muuta lähdetään sen kanssa ajamaan isosta rahasta”, Lepistö vahvisti.”Drogon tekee aina hyviä suorituksia, mutta en varsinaisesti ajatellut, että se tänään voittaisi. Se voittaa harvemmin, mutta kaikki meni tänään tosi hyvin. Tuollaisella juoksulla tamma pystyy pärjäämään kovassakin lähdössä.”Seppo Suurosen tallin Ypäjä Päivi on sekin matkalla rotunsa ykköstason tammoja vastaan. Kouvolassa Henri Bollströmin ohjastama tamma singahti takamatkalta varhain johtopaikalle, mistä jatkoi helposti kauden avausvoittoon.Bollström jatkoi vauhtiin päästyään voitolla myös ison yllättäjän Com Rolfin rattailla. Tarkan sisäratajuoksun jälkeen sujuvasti loppukaarteessa kiriinsä päässyt Matias Salon valmennettava tykitti viime metreillä ohi raskaan työn keulahevosen rinnalta tehneen suosikki EL Kazaamin.Tapio Perttusen Quentin Ale ja Veli-Pekka Toivasen ajama Tight Reins eivät erehtyneet keulaan päästyään. 75-pelin täysosumien arvo kohosi lopulta lähes 3000 euroon. Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 2 Ete Jet, 91 %, 0,13Toto75-2: 12 Ypäjä Päivi, 19 %, 0,75Toto75-3: 10 Com Rolf, 1 %, 52,28Toto75-4: 5 Quentin Ale, 25 %, 179,07Toto75-5: 5 Drogon, 25 %, 546,89Toto75-6: 2 Tight Reins, 22 %, 1978,58Toto75-7: 10 Morison, 23%, 2967,886 oikein voitto-osuus 8,81 e5 oikein voitto-osuudetta