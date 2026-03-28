Morisonille kolmas Suomen cupin voitto – ”Sitten alkoi hirmuinen myllytys”

Suomen cupissa kova matkavauhti painoi loppumatkasta monen osallistujan jaloissa, mutta 15-vuotias Morison osoitti rautaisen kuntonsa. Se vyöryi maaliin asti väkivahvasti ja löi kovasti hanttiin laittaneen 5-vuotiaan Tekno Grandin voittoväännössä.Pälkäneläisen Siru Juutisen kultakimpale Morison vei 12 000 euron arvoisan voiton ennätyksellään ja samalla kisaennätyksellä 1.22,8/2200 metriä.”Morison joutui pistämään koko osaamisensa peliin. Se malttaa olla ensimmäisen kierroksen suhteellisen rauhassa, mutta sitten alkoi hirmuinen myllytys. Onneksi hevosen kunto on kova, joten se jaksoi maaliin asti”, hoviohjastaja Juha Utala puhui voittajahaastattelussa.Raitalalle ensimmäinen Best LadySuur-Hollolan Best Lady oli iltapäivän toinen isopalkintoinen lähtö. Vihtiläisen Hanna Lepistön valmentama Sofia Evo palasi talvitauolta voittolyönnissä. Tamma ravasi voittoon kärkipaikalta ja vei 10 000 ensipalkinnon.”Loistava veto! Viimeinen tonni oli hevoselta tosi hyvää osaamista”, ohjastaja Santtu Raitala kehui Sofia Evoa voitettuaan kyseisen lähdön ensimmäistä kertaa menestysrikkaalla urallaan.Keulapaikka oli kullanarvoinenHistoriansa ensimmäinen GLI Power Race kruunasi tasokkaan ravipäivän. Kymppitonnin ykköspalkinnolla ravattu lähtö pysyi jännittävänä aina kalkkiviivoille saakka. Johtopaikan alussa puolustanut Black Crystal piti voittoon täpärästi.Karstulassa asuva Aleksi Kytölä valmentaa Black Crystalia ja seurasi suojattinsa edesottamuksia aidanvarressa.”Tosi tyytyväinen pitää olla hevoseen. Se on tosi hieno hevonen”, Kylölä kehui.Hopeadivarin karsinta päättyi kotivoittoon, kun hollolalaisen Jarno Kauhasen valmentama Excusez Moi suoritti väkivahvasti suoraan talvitauolta.Jokimaan päälähdöissä voittivat myös Like Jerry Cotton, Prisit Pardoo ja Cassandra Orden sekä Mill Flash.