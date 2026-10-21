Morison sai voittoloimen ylleen 63. kerran.
Morison sai voittoloimen ylleen 63. kerran.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Morisonille uran 63. täysosuma – ”Ihailtava hevonen”

Pälkäneläisen Siru Juutisen elämän hevonen Morison kilpailee yhä huippukunnossa, vaikka 15-vuotiaan konkarin menestysrikas kilpaura vetelee viimeisiään.
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