Morisonille uran 63. täysosuma – ”Ihailtava hevonen”

Juha Utalan ohjastama Morison näytti Vermon keskiviikkoraveissa taistelijanluonteensa. Se kamppaili voittoon keulassa ravanneen Pastorin rinnalta.Eläkepäivät koittavat Morisonille pian, sillä sen kilpailuoikeus päättyy 1. päivä tammikuuta ruunan täyttäessä 16 vuotta.”Kalenteria haikeana katsoo. Loppu niin sanotusti lähenee”, Utala totesi voittajahaastattelussa haikeana.Morison on 563 380 euron kokonaisansioillaan kaikkien aikojen eniten ansainnut suomenhevosruuna. Hevosen uravaiheiden muisteleminen herkisti hoviohjastaja Utalaa.”Paljon on menty ja koettu. Ei olla ikinä surussa silmin lähdetty pois raveista, vaikka välillä on ollut erilaisia startteja. Morison tekee aina sen mihin pystyy. Se on ihailtava hevonen.”Lähtökiihdytys ratkaisiKuuma cupin karsintojen suurin etukäteissuosikki I'm A Millionaire sai nöyrtyä. Turkulainen Olli Koivunen ohitti I.D. Ionnesin kanssa suursuosikin kiihdytyksessä ja piti sen voittoväännössä takanaan.”Saatiin keulapaikka lopulta tosi helposti. Oikein hieno juoksu tammalta kaikin puolin”, Koivunen kehui.Kuuma cupin loppukilpailu on ohjelmassa 4. päivä marraskuuta Vermossa. Lähdön ensipalkinto on 8000 euroa.”Mielenkiinnolla odotetaan finaalia. Nyt kun voitto tuli, saadaan varmaan hyvä lähtöpaikka ja päästään hyödyntämään lähtönopeutta.”Toisen Kuuma Cupin karsinnan voiton vei mäntsäläläisen Henry M Bollströmin tallin Mississippi Diablo. Viimeisenä karsintavoittajana juhlittiin jymy-yllätykseen kirinyttä Lex Of Allia ja vihtiläistä Jenny Ehrnsteniä.Siilinjärveläisen Tuomas Pakkasen valmentama ja ohjastama Jopp kiri parhaiten. Yllätysvoitosta puhuttiin myös nurmijärvisen Kati Hanhimäen treenaaman Marlene Vicen ylitettyä maalilinjan ensimmäisenä.Voittoon Vermon päälähdöissä ylsi myös Credit Express.