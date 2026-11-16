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Henkinen ja Pistojoen Lotta Tammaderbyn karsintavoittajat – näiltä radoilta finaaliin
Suosikinpaineet finaaliin lunasti karsintoihin puolentoista kuukauden tauolta palannut Henkinen.
Henkinen johti omaa karsintaansa lähdöstä maaliin, vaikka Tara kiritti lopussa hyvin. Ensimmäisen karsinnan paras oli keulasta Pistojoen Lotta ennen open stretchiä yllätyskakkoseksi kirinyttä Winnovaa.
Finaali ajetaan Killerillä 28.11. Finaalin ykköspalkinto on 12 000 euroa.
Finaalin ratajärjestys
1 Pistojoen Lotta (2)
2 Henkinen (1)
3 Tara (3)
4 Nätti Tiana (5)
5 Hitsi (7)
6 Mikun Marina (8)
7 K.P. Helka (10)
8 Ypäjä Saaga (12)
9 Winnova (4)
10 Beemi (6)
11 Lenkitär (9)
12 Riksun Xirius (11)
Suluissa valintajärjestysnumero