Raviennakko: Nätti Tiana KK26-lähdön suosikkina – "Kuningatarkilpailu ei vielä mielessä"

Keskiviikkona Toto75-ravit ajetaan Kaustisen Nikulassa, missä tammat aloittavat KK26-pisteiden keruun avoimessa 2100 metrin ryhmäajossa. Marika Pääkkösen tallista lähtöviivalle asettuu Nätti Tiana, joka starttaa Jukka-Pekka Kauhasen ohjastamana matkaan radalta kaksi.”Lähtö näyttää ihan passelilta, mutta hevosesta on vielä tällä kaudella puuttunut paras terävyys loppusuoralla. Viimeksi Kuopiossa se toki meni jo ihan hyvän ajan. Nyt väliviikolla sillä on ajettu lyhyitä teräviä vetoja, joten normaalisuorituksella odottaisin sen kamppailevan sijoituksesta kolmen sakissa”, Pääkkönen ilmoittaa.Viime kaudella Nätti Tiana sijoittui Villinmiehen Tammakilvassa neljänneksi ja päätti kautensa Tammaderbyssä tulleeseen kakkossijaan. Nyt 6-vuotiskaudella hevosta on vielä tarkoitus rakentaa maltilla kohti tammahuippua.”Kuningatarkilpailu ei ole vielä mielessä, vaikka keskiviikkona pisteistä kilpaillaankin. Lähdöt tuon rahaiselle tammalle ovat aika harvassa, joten talvikeleillä olemme ajatelleet kilpailuttaa sitä avoimissa lähdöissä, kun kaikista kovimmat tammat pitävät taukoa. Kesällä me todennäköisesti pidetään taukoa kilpailemisesta ja treenataan, kunnes syksyllä aloitetaan taas kilpaileminen. Tammaderby on kauden päätavoite”, Pääkkönen kertoo.Kotona ajetuissa vedoissa Nätti Tiana on Pääkkösen mukaan tuntunut terävämmältä. Kaustisella toiveena on päästä kisaamaan pitävällä radalla.”Miinusta on, jos polanne menee pehmeäksi. Nätti Tiana tarvitsee kunnolla pitoa jalkojensa alle. Varustemuutoksena olemme miettineet narun laittamista korvissa oleviin kumihuppuihin. Korvat on tarkoitus pitää muuten ummessa, mutta jotain narua saatetaan viritellä Kauhasen käteen. Täytyy vielä pohtia”, hän puntaroi.Pääkkösen tallista samaan lähtöön ilmoitettu Kopran Uute puolestaan joutui jättämään kilpailureissun Kaustiselle väliin.”Nätti Tiana päätti, ettei ota sitä vastustajaksi ja potkasta nasautti sitä polveen. Ne asuvat samassa pihatossa. Pieni naarmu tuli ja polvi oli aavistuksen turvoksissa, joten tämä startti jäi nyt välistä”, Pääkkönen sanoo.Tammojen KK26-lähtö ajetaan Kaustisella Toto75-pelin kolmantena kohteena.