Neymar Web tuli loppua terävästi tilat saatuaan.Kuva: Pekka Salonen
Neymar Web hoiteli Derbyn Talvitahdit nimiinsä Vermossa – ”Sai hirveän loikkarin päälle”

Neymar Web sai balsamia haavoihinsa Vermon keskiviikkoraveissa.
