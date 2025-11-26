Neymar Web hoiteli Derbyn Talvitahdit nimiinsä Vermossa – ”Sai hirveän loikkarin päälle”

Nurmijärvisen Anne Kankaan valmentama Neymar Web oli edellisstartissaan epäonninen, koska se virui ratkaisevan pitkään vailla kiriväylää. Ori oli Vermossa onnekkaampi. Santtu Raitalan ajokki selviytyi Derbyn Talvitahdit -lähdössä vapaalle radalle ajoissa ja leiskautti hurjalla loppuvedollaan nelivuotiskisan voittoon.”Loppusuoran alkuun, kun pääsimme, oli hevosella paljon voimia ja kirikykyä jäljellä. Se sai hirveän loikkarin päälle. Tunsin, että se handlaa lähdön tänään”, Raitala myhäili voittajaseremonioissa.Yleisö ei päässyt ihailemaan Neymar Webin suoritusta kuin osittain, sillä ravirataa peitti melkoinen hernerokkasumu. Raitala vakuutti, että pääosanesittäjät näkivät radalla eteensä.”Merkittävästi parempi näkyvyys on täällä kuin vastaanottimien ääressä.”Kauden avausvoitto näki ratavalotAvoimessa Isokenkä -lähdössä kiihdytys venyi, joka satoi kirihevosten laariin.Santtu Raitalan ohjastama Monastery Boko sai edullisen selkäjuoksun, josta kiitti kuskiaan kirivoitolla. Mika Haapakankaan valmentaman oriin voitto oli kauden ensimmäinen.”Monastery Boko on tehnyt koko ajan hyviä juoksuja. Hankalia lähtöpaikkoja on ollut, mutta hevonen on tullut koko ajan hyvin maaliin.”Morison ei antanut armoaPälkäneläisen Siru Juutisen silmäterä Morison jatkoi voittotehtailuaan. Kaikkien aikojen rikkain suomenhevosruuna jyräsi voittoon toiselta ilman vetoapua ja kasvatti voittosummansa 497 530 euroon.”Olen oppinut luottamaan hevoseen. Se tietää kyllä missä maalipaalu on, eikä päästä toista ohi ihan helpolla”, Morisonin hoviohjastaja Juha Utala puhui.Keskipitkän matkan kisassa jämsäläisen Aimo Vuorisalon treenaama Even Ekstaasi oli jykevä voittaja.Kohti Hevari winter bonusta -lähdössä kotiradan valmentajan Marinka Salmisen suojatti Flaps Out esitti ylivertaisen loppukirin.Voittoihin Vermon päälähdöissä ravasivat myös Coconut Match ja One Lady Boko.