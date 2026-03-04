Nompparilla yllätti ensimmäisessä pistejahdissa – "Luotin tamman voimaan"

Kohti Kuninkuusraveja 2026 -lähtö oli arvoituksellinen jo ennakkoon, sillä useampi suomenhevostamma avasi kautensa. Muhoslaisen Mari Mökkösen valmentama Nompparilla oli kilpaillut talvella säännöllisesti, ja se näytti rautaisen kuntonsa. Tamma jyräsi voittoon johtohevosen rinnalta.Torniolainen Mika Jauhola ohjasti Nompparillaa.”Tamma on ollut neljässä viimeisessä startissaan hyvä. Olen ajanut varmistellen. Tänään luotin tamman voimaan. Etiäinen oli, kun tänne lähdin”, Jauhola myhäili voittajahaastattelussa.Kymmenen eniten KK-26-pisteitä kerännyttä tammaa pääsee varmuudella mukaan kuningatarkilpailuun. Kuninkuusravit ravataan Teivossa 31.7.-2.8.Kolmas voitto peräjälkeenNokialaisen Etta Pakkasen valmentama Explosive Caviar on löytänyt kultajyvän.Santtu Raitalan ensimmäistä kertaa ohjastama Explosive Caviar valtasi kärkipaikan jo alkumatkasta, vaikka lähti liikkeelle takarivin lähtöpaikalta. 5-vuotias hallitsi maaliin saakka varmanoloisesti ja otti jo kolmannen voittonsa peräjälkeen.”Hevonen hallitsi oikein hyvään tyyliin. Loppukurvin pohjasta annoin hevosen mennä ja se tuli maaliin asti hienosti”, Raitala kehui uutta tuttavuuttaan.Kaksi voittoa samaan pitäjäänLämminveristen kovimmassa sarjassa saarijärvisen Kimmo Aholan valmentama Rocky Cobbler esitteli hurjaa kirikykyään ja voitti vakuuttavasti.Saarijärvelle meni toinenkin Toto75-voitto, kun Minna Niinikosken valmentama Bullet Caviar palasi kilpailutauolta voittovireessä. Tuukka Variksen ajokin ykköstila irtosi keulapaikalta.”Hevonen lähti niin lujaa matkaan, että tuntui sille, että se oli itse päättänyt taktiikan”, Varis kertoi.Ylivieskalaisen Eija Sorviston tallin hurja menestyskulku sai jatkoa, kun Champagne Love hallitsi keulavoittoon.Ilmajokisen Olavi Oja-Nisulan suojatti Loikkarilla osoitti sitkeytensä ja rutisti kauden avausvoittoonsa.Voittoihin Kaustisella ravasivat myös Jazzå ja Vapassi.