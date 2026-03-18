N.P. Onnin kuiva kausi päättyi Vermossa

Pronssi- vs. hopeadivisioonakarsinnassa kisannut N.P. Onni valtasi kärkipaikan ohjastajansa Jukka Torvisen käskyttämänä. Valjakko sai tiukkaa haastetta jo avauskierroksella, mutta siitä vähät välitti ja veti kisaa perille saakka.Torvinen osasi odottaa ajokiltaan paljon jo ennakkoon.”Seinäjoella jäi toissa kerralla tosi paljon voimia varastoon. Jäi silloin jo fiilis, että voitto olisi ollut lähellä kaiken onnistuessa”, Torvinen paljasti.Vermossa ohjastajan toiveet nousivat alkumatkasta, kun vastustajaa kohtasi epäonni.”Kuulutuksesta kuulin, että Viulan Voitto laukkasi ja on kaukana meistä. Siinä kohtaa tuntui, että meillä on hyvä tilanne”, Torvinen myhäili.Hämeenkyröläisen Pasi Haran valmentama ja omistama N.P. Onni oli voittanut totoravitasolla edellisen kerran vuonna 2022. Silloin sitä juhlittiin 24 000 euron arvoisen Satakunta-ajon voittajana.Voittokunnossa uransa ehtoopuolellaUrjalalaisen Markku Niemisen tallista kilpauransa tehneen Dorea Fridon on uutisoitu siirtyvän siitokseen tänä keväänä. 7-vuotias tamma osoitti Vermossa olevansa loistovireessä uransa päätösmetreillä. Tommi Kylliäisen ajokki esitti Hopeadivisioonakarsinnassa tulisen loppuvedon ja kepitti poikahevoset selityksittä.Dorea Fridon hoitajana pitkään toiminut Piia Riihuhta oli lähdön jälkeen tunteikkaana.”Dorea Frido on ollut tosi helppo hoidettava jo varsasta asti, sille on käynyt kaikki. Hevonen on tehnyt hyvän uran, ja haikeaa on.”Winter Monté Meeting -karsinnassa Milla Markkasen ratsastama Like Jerry Cotton kiersi muut 40 metrin takamatkasta huolimatta kuin vettä vaan. Lähdön jälkeen Markkanen palkittiin vuoden 2025 ravinaisena.Nousijadivarissa tamperelaisen Juha Ronnun suojatti Volvori jyräsi parhaaksi vakuuttavalla suorituksella.Tammadivisioonassa Tuukka Variksen ajokki Cassandra Orden tyylitteli keulapaikalla.Derbyn Kevätsuosikissa Magnitude hallitsi keulasta.Voittoihin Vermon päälähdöissä ylsivät myös Miss Cash, Harem Queen ja Yuvarajah.