Raviennakko: Olympic Steel aloittaa Suomen-uransa Seinäjoella – "Etenkin jatkoon siitä on positiivisia odotuksia"

Kari Lehtosen valmennukseen Ruotsista siirtynyt Olympic Steel kilpailee maanantaina Seinäjoen Euronelkku-kierroksen kakkoskohteessa. Enintään 31 000 euroa ansainneiden lämminveristen 2100 metrin ryhmäajossa ruuna starttaa Santtu Raitalan ohjastamana matkaan radalta kahdeksan.”Ihan hyvillä ajatuksilla tuomme hevosen starttiin. Se on hyväntuntuinen hevonen, mutta paikka on tietysti tänään niin ulkona, että taktiikasta voi väkisinkin tulla hieman passiivinen. Etenkin jatkoon siitä on positiivisia odotuksia”, Riku Lehtonen kertoo.Ruotsissa Johan Untersteinerilla ja viimeisimpänä Rick Ebbingellä valmentautunut Olympic Steel siirtyi Kurikkaan Lehtosten talliin joulukuun puolivälissä Kari Lehtosen ostettua sen yhdessä Petri Rintamäen kanssa.”Tarrimaan Petri siitä meille vinkkasi, mutta alkuun ei oikein lämmetty hevoselle. Se oli sitten vielä Traverassakin myynnissä, mutta tuli sisäänhuudetuksi. Sitten Petri soitti uudestaan, ja lopulta hevonen tuli meille ihan suoralla kaupalla”, Riku Lehtonen taustoittaa.Olympic Steelin kanssa samassa lähdössä Lehtosten tallista Rikun ohjastamana kilpailee Kinematic, joka avaa matkaan viitosradalta. Sen kohdalla voitto olisi ohjastajalle pienimuotoinen yllätys.”Hyvään sijoitukseen uskon, mutta vähän harvoin Kinematic on voitellut. Molemmat hevosista kilpailevat niille tutulla varustuksella. Olympic Steelilla oli Ruotsissa usein vetolaput ja sellaiset laitetaan tänäänkin”, Lehtonen sanoo.Pääpelin kohdelähdöissä Lehtosten tallista Seinäjoella myös nähdään päätöskohteessa selvänä etukäteissuosikkina juoksuradalta liikkeelle avaava Wingait Birgitta. Viimeksi Jyväskylässä tamma sijoittui neljänneksi.”Sen kuvittelisi pääsevän heti alussa hyviin asemiin, sillä hevonen lähtee voltista kovaa liikkeelle”, Lehtonen toteaa.