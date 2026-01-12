Isä Kari Lehtonen ja poika Riku Lehtonen vierekkäin raviradalla.
Lehtosten tallin hevoset näyttelevät maanantaina Seinäjoella suurta roolia.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Ravit

Raviennakko: Olympic Steel aloittaa Suomen-uransa Seinäjoella – "Etenkin jatkoon siitä on positiivisia odotuksia"

Kari Lehtosen tallista maanantaina Seinäjoen Euronelkku-kierroksella kilpailee kolme hevosta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
seinäjoen ravit
Riku Lehtonen
Olympic Steel

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi