Varsakunkku-finaalissa Onnenseppä kesti suursuosikin paineet. Seinäjokisen Niko Jokelan valmentama ja ohjastama 3-vuotias eteni vetotöihin jo avauskierroksen aikana. Se hallitsi perille saakka, mutta toiseksi tullut Franken kiritti hyvin.”Tosissaan jouduttiin juoksemaan tänään. En osaa sanoa jäikö varaa enää kauheasti”, Jokela myönsi voittajahaastattelussa.Talli Oman Onnen Sepät Oy:n kasvattama ja yhdessä Kimmo Seppäsen kanssa omistama Onnenseppä ansaitsi Varsakunkun loppukilpailun voitostaan 20 000 euroa.Onnenseppä voitti kauden kuudesta startistaan jokaisen. Ruuna ansaitsi kauden aikana 38 500 euroa, mikä on uusi ennätys 3-vuotiaiden suomenhevosten osalta.”Totta kai tällainen on merkittävää. Kausihan oli huikea”, Jokela hehkutti.Kilpailutauko ei haitannutPonsse Cup -karsinnassa yhteen iskivät 3- ja 4-vuotiaat lämminveriset.Pitkältä kilpailutauolta palannut Joe Juneau Zet menetti keulapaikan kiihdytyksessä yllättäen. Santtu Raitala oli rattailla terävänä, ja valjakko poimi paikan itselleen. Vihtiläisen Saana Koivusen valmennettava hallitsi voittoon näyttävästi.”Joe Juneau Zetin suoritus miellytti paljon. Hevonen oli motivoituneen tuntuinen. Se tuli maalisuoraa tosi tyylikkäästi”, ohjastaja kehui.Ponsse Cupin loppukilpailu ravataan 12. päivä joulukuuta Oulussa.Voitosta voittoonHaastajadivarissa nurmeslaisen Martti Pellikan suojatti Holy Mole venytti voittoputkensa kuuden mittaiseksi.Tammadivisioonassa voitot nappasivat Jukka Torvisen ohjastama Macabeo ja Ville Koiviston kuskaama Hittavainen.”Hittavainen on järkyttävän vahva tamma. Se ei väsy millään, kun menee ravia vaan”, Koivisto kertoi Hittavaisesta.Nuorten sarjassa laihialaisen Hannu Hietasen tallin R.R. Kunkku kiri yllätysykköseksi.