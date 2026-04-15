Oon Leidi jyräsi Jyväskylän tammakisassa – ”Tosi mahtavat tunnelmat”

Jarmo Saarelan ohjastama Oon Leidi runnoi tammojen Kohti Kuninkuusraveja -lähdössä voittoon toiselta vailla vetoapua. Kymmenvuotiaan voitto oli kauden ensimmäinen.”Tosi mahtavat tunnelmat, kyllä tämä on hieno juttu”, Timo Ukkola iloitsi voittajahaastattelussa.KK26-lähdöissä kerätään pisteitä kesällä ravattavia Teivon Kuninkuusraveja varten. Ukkola on suojattinsa kanssa jalat maassa.”Kyllähän tämä voi venyä aika hyvinkin tästä, mutta parannettavaa on vielä.”Riskinotto kantoi hedelmääNousijadivisioonakarsinnassa rautalampilaisvalmentajan Teuvo Nikulaisen suojatti Sumia avasi kilpailukautensa.Sumian kengitykseen oli tehty isoja muutoksia. Se vaikutti aluksi väärälle ratkaisulle, kun ruuna kompuroi laukalle.”Ajettiin merkittävästi kevyemmässä balanssissa kuin joskus. Se oli riskialttiin oloinen kokeilu. Hevonen lähti hyvin matkaan, mutta oli aika latautunut. Ensimmäisen sadan metrin jälkeen tuli laukka”, ohjastaja Santtu Raitala kertoi alun tapahtumista lähdön jälkeen.Sumia jäi kauas kärkijoukosta, mutta siitä huolimatta se ehti vauhdikkaan kirinsä turvin vielä hallittuun voittoon.”Sumian kiri oli tosi hyvä. Mitä alussa riskikokeilulla hävittiin, saatiin lopussa monin verroin takaisin. Spiidiä oli paljon enemmän”, kuski myhäili.Valtakunnallisen ohjastajaliigan kärkinimen Raitalan iltapuhde Killerjärvellä oli erikoinen, sillä myös tammadivisioonakarsinnassa hänen ajokkinsa laukkasi alussa, mutta voitti silti. Punanutun voittoisa ajokki oli varkauslaisen Sami Ikosen valmentama Virran Välke.Lämminveristen vastaavassa kisassa voiton vei Tino Keväänrannan ohjastama Tight Reins.Pitkän matkan voimainkoitoksessa hollolalaisen Christa Packalénin tallin Emir kamppaili keulavoittoon täpärästi.Voittoihin Killerjärven päälähdöissä ravasivat myös Bienvenue ja Dorothea Strong.