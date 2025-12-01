Overhead Panel palaa tauolta maanantaina Oulussa – ”Tuntuu paremmalta kuin viime talvena”

Uusi raviviikko käynnistyy maanantaina Oulun Äimärautiolla. Tuttuun tapaan illan pääpelinä pelataan Euronelkkua.Yksi kierroksen avainhevosista on Mari Leinosen valmentama Overhead Panel, joka palaa maanantaina muutaman kuukauden paussilta. Syksyllä Ruotsinkin puolella kykyjään esitellyt ruuna starttaa Euronelkun toisena kohteena toimivassa seitsemännessä lähdössä radalta kolme.Overhead Panel on luotettu tauosta huolimatta lähdön suosikiksi. Se kilpailee seuraavan kerran heti lauantaina, silloinkin haastajadivisioonakarsinnassa maanantain tapaan.”Hevonen on tuntunut oikein hyvältä. Radalla en ole käynyt ollenkaan, ihan vain kotona on ajettu. Ilmoitin hevosen lauantaiksi Teivoon, ettei olisi tänään pakko ajaa hampaat irvessä finaaliin päästäkseen, mutta Tampereelle osui tosi huono paikka”, Leinonen sanoo.Maanantaina vastuskin on helpompi kuin lauantaina. Sen sijaan hokkien soveltuvuus ruunalle tuo mukanaan pienen kysymysmerkin.”Ainakaan viime vuonna ne eivät sopineet. Olen kotona ajanut jo jonkin aikaa pitkillä hokeilla. Nyt se tuntuu paremmalta kuin viime talvena. Vuosi sitten sillä ei ollut varmaan koskaan ollut hokkeja, niin se oli vähän ihmeissään.”Myös radan kunto mietityttää Leinosta. Äimäraution ravirata kertoo Facebook-päivityksessään, että maanantaina ajetaan lumipolanteella, koska lämmin sää ja vesisade on kurittanut radan jääpolannetta.”Jos rata on hirveän kova, yritetään ajella nätisti, eikä lähdetä revittelemään”, Leinonen linjaa.Valmentaja suuntaa Äimärautiolle kahden hevosen kanssa. Duon täydentää illan toisessa lähdössä starttaava BWT Keeponrunning, joka palaa sekin pieneltä paussilta.”Sillä vähän etupolvi vaivaa, niin aika herkästi jätän sen pois”, Leinonen varoittaa radan kuntoon viitaten. ”Sillä haluaisi ajaa oman ikäisiä vastaan, niin ajattelin että ajetaan tämä, kun se on tuntunut hyvältä sen jälkeen kun sitä hoidettiin.”.Ruotsin Derby-karsintoihin matkaava Mari Leinonen toteuttaa unelmaansa – "Tavoitteena on kehittyä valmentajana"