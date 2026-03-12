Overhead Panel ja Tuukka Varis pyrkivät torstaina valloittamaan Bodenin.
Overhead Panel ja Tuukka Varis pyrkivät torstaina valloittamaan Bodenin.
Ravit

Overhead Panelin 5-vuotiskausi alkaa Bodenissa – "Hieman extempore-ilmoittaminen"

Suomalaisohjastajista muun muassa Santtu Raitala ja Tuukka Varis ohjastavat torstaina Bodenissa.
Julkaistu
Bodenin ravit
Mari Leinonen
Overhead Panel

