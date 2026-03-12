Overhead Panelin 5-vuotiskausi alkaa Bodenissa – "Hieman extempore-ilmoittaminen"

Suomessa ei ravata torstaina, mutta illalla Pohjois-Ruotsin Bodenissa nähdään kilpailemassa useita suomalaisvalmentajien hevosia. Yksi näistä on Lumijoella talliaan pitävän Mari Leinosen treenaama Overhead Panel, joka aloittaa samalla 5-vuotiskautensa.”Mitään moitteita en hevosesta keksi. Se on treenannut hyvin ja viimeistelyt päästiin ajamaan onnistuneesti. Ratahiitillä ei ole käyty, kun meillä on kotona hyvät mahdollisuudet ajaa reippaammin”, Leinonen kertoo.Edellisen kerran Overhead Panel kilpaili syyskuun alussa Jägersrossa, kun ruuna urheili keulapaikalta sitkeästi A Fair Dayn jälkeen kakkoseksi. Sitä aiemmin Overhead Panel kiri Ruotsin Derby-karsinnassa neljänneksi.”Ruotsista palattuaan hevonen sai kuljetuskuumeen. Sitä päästiin kuitenkin hoitamaan nopeasti, eikä se ainakaan kotitreenien perusteella mitään jälkiä jättänyt. Joulukuussa hevosen oli tarkoitus kisata vielä Teivossa, mutta kantapolkeuma esti starttaamisen. Polkeuman parantuminen ei kuitenkaan kauaa kestänyt”, Leinonen taustoittaa.Bodenissa Overhead Panel starttaa Tuukka Variksen ohjastamana matkaan 2140 metrin tasoitusajoon paalulta voltin viitosradalta. Toto64-pelissä hevonen on luotettu viitoskohteen kakkossuosikiksi Santtu Raitalan ohjastaman Nightwish Riverin jälkeen.”Tarkoitus oli aloittaa 23. päivä Seinäjoella, mutta hevonen tuntuu niin hyvältä, että aloitetaan jo tästä. Hieman extempore-ilmoittaminen. Viime talvena hokit olivat hevoselle aika haastavat, mutta ei niistäkään ole ollut enää kotona mitään ongelmia. Bodenissa radasta on jo polanne poistettu, joten starttiin on tarkoitus ruuvata edestä hokit kokonaan pois”, Leinonen suunnittelee.Nyt reilut 35 000 euroa ansainnut Overhead Panel voi viime kauden perusteella hyvinkin olla yksi vuoden kovista sarjanousijoista. Myös Leinonen myöntää kaudesta olevan kovat odotukset.”Startti kerrallaan edetään, mutta tietysti sen kehitystä tänä vuonna aika kovasti odottaa. Viime kausi oli niin hyvä”, hän päättää..Ruotsin Derby-karsintoihin matkaava Mari Leinonen toteuttaa unelmaansa – "Tavoitteena on kehittyä valmentajana"