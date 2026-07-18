St Michel-lauantain Suurmestaruusajo päättyi Antti Ojanperän tallin Pron voitonjuhliin.
St Michel-lauantain Suurmestaruusajo päättyi Antti Ojanperän tallin Pron voitonjuhliin.Kuva: Maisa Hyttinen
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Suurmestaruusajon tulojärjestys: Pro, Alarik Huikea, Evartti – "Paras selvisi tänään"

Suurmestaruusajo oli Antti Ojanperän tallin täydellistä dominanssia, sillä hänen valmennettavansa ottivat historiallisen kolmoisvoiton.
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