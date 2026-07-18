Suurmestaruusajon tulojärjestys: Pro, Alarik Huikea, Evartti – "Paras selvisi tänään"

Evartti ampui hurjasti 16,5-avauksessa kärkeen, jonka jälkeen myös lujaa lähtenyt Pro eteni johtavan rinnalta johtoon. Tallin kolmas edustaja Alarik Huikea eteni vetämään toista rataa.Tempo pysyi hurjana maaliin saakka, ja Antti Ojanperän tallin hevoset tulivat maaliin järjestyksessä Pro, Alarik Huikea ja Evartti. Voittoaika oli mailin matkalla 18,7a, ja voittajaa ohjasti Hannu Torvinen.Antti Ojanperä oli helpottunut kisan jälkeen, kun tallin kova kolmikko onnistui täydellisesti."Paras selvisi tänään", Ojanperä huokasi. "Pro oli hyvä. Se on saanut hyviä startteja ja kehittynyt. Ori on koko ajan ollut järkevämpi, ja on ollut mukava katsoa, mitä on tapahtunut. Alarik Huikea oli ihan kohtalainen, ei ehkä ihan yhtä hyvä kuin Suur-Hollola-ajossa. Pitää olla kriittinen. Evartti oli ihan jees, ei se hassumpi ollut. Kelpo vireessä se on tuohon ikään."Ojanperän tallin Vänrikki viimeisteli virettään Kuninkuusravien alla voittamalla hopeadivisioonafinaalin uudella volttiennätystuloksellaan 22,4.."Hieno suoritus Vänrikiltä", ohjastaja Santtu Raitala kommentoi. "Uusinnat eivät haitanneet, sillä tämä on hyvä hevonen henkisesti. Lähdön aikana olin tyytyväinen siihen, missä asemissa kierros jäljellä oltiin. Päästiin pelipaikoille ja Vänrikki ratkaisi pelin helposti."Antti Ojanperän valmennuksesta kilpaili myös kierroksen suurin ennakkosuosikki Goodwin Zet. Se koki kuitenkin keulasta yllätystappion, kun Harri Koivunen narutteli sisäradalta Fly By Men lennokkaalla kirillä kärkeen ohi koko porukan.Marko Korven valmennettavat olivat liekeissä. Pronssidivisioonan sankari Jax Journey jatkoi vakuuttavaa menoaan Suomessa. Tommi Kylliäinen kierrätti ajokkinsa neljännestä parista ulkoa etusuoran matkalla johtaneen Popeye Tooman rinnalle, josta ruuna jyräsi hurjalla kirilenkillä ykköseksi. Popeye Tooma oli selvästi kakkosena ja matsissa mukana, kun se lannistui 200 metriä ennen maalia laukalle..James Journey jatkoi Marko Korven tallin juhlia. Tommi Kylliäinen eteni sen kanssa toisessa kaarteessa pääryhmän kärkeen, kun kärjessä Xtracool Kemp meni paineissaan kaukana muiden edellä. James Journey ohitti karkulaisen ennen päätöspuolikkaan alkua ja se pystyi vastaamaan varmasti Callela Capitanon haasteeseen.Pekka Korven valmentama ja ohjastama Mint Match teki elämänsä juoksun keulapaikalta, josta se karkasi haastadivisioonassa muilta.Toto75-kierros alkoi komeasti Paavo Reposen valmentaman ja hänen perheensä omistaman Boscon Visan kirivoitolla. Iikka Nurmonen ohjasti pitkän linjan hevosharrastajan valmennettavan 750 metrin kirillä kolmannesta parista ulkoa finaalivoittoon.Montéssa ratkaistiin lämminveristen Suomen mestaruus. Rajun sadekuuron jälkeen mestariksi kiri kolmannesta sisältä viime hetkellä kiritilaa saanut Katapult Avenger. Ruunan ohjastaja Jenni Kaija pääsi juhlimaan urallaan kolmatta kertaa SM-titteliä..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 13 Boscon Visa, 11,81 %, 0,74 €Toto75-2: 10 Jax Journey, 35,45 %, 2,33 €Toto75-3: 11 James Journey, 25,12 %, 7,00 €Toto75-4: 3 Mint Match, 5,67 %, 46,99 €Toto75-5: 10 Vänrikki, 37,73 %, 96,95 €Toto75-6: 5 Fly By Me, 1,32 %, 4780,32 €Toto75-7: 6 Pro, 60,45 %7 oikein: 7310,86 €6 oikein: 44,74 €5 oikein: 2,91 €Vaihto 236 662 euroa.Jenni Kaija tulitti Katapult Avengerin selässä sopivasta raosta Suomen mestariksi