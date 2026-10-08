Antti Ojanperä voitti PM:n Evartilla 2022. Nyt samaa yrittävät Alarik Huikea ja Vänrikki.
Antti Ojanperä voitti PM:n Evartilla 2022. Nyt samaa yrittävät Alarik Huikea ja Vänrikki.Kuvat: Mia Mäki-Maunus ja Maisa Hyttinen, kuvankäsittely: Pamela Aalto
Ravit

PM:n suosikit tulevat Pihtiputaalta – "En ole edes sitä mitenkään erityisesti laitellut"

Lauantai-illan päälähtö on 30 000 euron ensipalkinnolla ajettava Pohjoismaiden mestaruus.
Julkaistu
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Antti Ojanperä
Vänrikki
Alarik Huikea
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