PM:n suosikit tulevat Pihtiputaalta – "En ole edes sitä mitenkään erityisesti laitellut"

Antti Ojanperän talli on suorastaan dominoinut tänä vuonna suomenhevosoriiden ja -ruunien avoimia lähtöjä. 2100 metrin matkalla ajettavan PM-lähdönkin suosikit tulevat Ojanperän tallista.Tallipäällikkö ohjastaa itse viitosradalta starttaava Alarik Huikeaa, joka lähtee kisaan ennakkosuosikkina. Kesän kuninkuuskilvassa se laukkasi kiihdytykseen kahdella avausmatkalla, eikä lähtenyt lainkaan päätösmatkalle.Kuninkuuskilvan jälkeen 6-vuotias ori on kilpaillut kolme kertaa ja ravannut jokaisella yrittämällä. Rovaniemellä ajetussa Kirppu-ajossa se oli toinen tallikaveri Vänrikin jälkeen Carun laukattua johtopaikalta maalisuoralla. Sen jälkeen Alarik Huikea on voittanut kahdesti peräkkäin.”Mielestäni hevonen oli jopa parempi tähän jälkimmäiseen lähtöön. En ole edes sitä mitenkään erityisesti laitellut viime startteihin. Siihen nähden Alarik Huikea on tehnyt hyvät startit. Turussakin se on varmaan ihan hyvä”, Ojanperä ennakoi.Alarik Huikean kohdalla suurin kompastuskivi on lähtökiihdytys. Se on startannut tänä vuonna autolähdöissä kuusi kertaa eturivistä ja laukannut kolmesti.”Tietysti lähtötohinat on oma haasteensa, mutta jos niistä selvitään, meillä on varmaan ihan hyvä sauma. Kaustisella lähtö viivästyi, mikä ei auttanut meitä yhtään. Laukkariski on varmaan jonkunlainen, mutta se riippuu päivästäkin. Toivotaan, että siitä selvitään kunnialla.”Ojanperä on ajanut syksyn starteissa itse Alarik Huikeaa. Hän jatkaa hevosen rattailla myös tulevana lauantaina. Viime vuonna hän ajoi vain kaksi starttia, ja sitä edeltäneillä kolmella kaudella 11 starttia per vuosi. Tänä syksynä hän on ottanut enemmän vastuuta ajotehtävistä, kun tallin ykköskuski Santtu Raitala kärsii kilpailukieltoa. Ojanperä on osoittanut, että kilvanajo sujuu häneltä edelleen erinomaisesti. Syyskuusta alkaen hän on ohjastanut yhdeksän starttia ja kuusi voittoa.”Ihan mukavahan on ollut ajaa kilpaa. Kivat hevoset, niin mikäs siinä. Ei kilvanajo minulle niin vierasta ole, vaikken nyt olekaan ajanut niin paljon. Olen kuitenkin aika paljon katsonut näitä ja ajanut hevosia koko ajan. Tunnen omat hevoseni aika hyvin ja toki vastustajatkin”, Ojanperä sanoo.Viime talven Ojanperä vietti pääosin Ranskassa, missä tallin hevosia kilpaili. Sieltä hänelle muistuu mieleen hetki, kun kipinä kilvanajoon jälleen syttyi.”Olin Vincennesissä lämmittelemässä hevosta. Silloin sanoin Jutalle (Ihalainen, Ojanperän puoliso), että nyt tuntui kivalta olla kilpakärryillä. Pitkään oli sillä lailla, että ei ole sellainen olo ja kunto, mutta silloin tuli sellainen tunne, että ajan jossain vaiheessa kilpaa. Kesällä se jäi, etten alkanut vielä ajamaan, mutta nyt varmaan ajan aina välillä. Meillä on monta saman sarjan suomenhevosta, niin mikä jottei. Siinä saa samalla sellaista informaatiota, mitä ei varmaan muuten saisi ihan sellaisenaan, niin siinä mielessä se on ihan hyväkin.”Ojanperän toinen valttikortti PM-lähtöön on ykkösradalta kiihdyttävä Vänrikki. Rattailla jatkaa Mika Forss. Hän ohjasti Vänrikkiä ensimmäisen kerran viime lauantaina. Ori sijoittui kolmanneksi Alarik Huikean voittamassa Pelimanni-ajossa.”Mika oli ihan tyytyväinen. Hän sanoi, että tunsi hevosen olevan vielä vähän tahmea. Sillä ei ollut mitään varsinaista hiittiä takana, niin se oli ihan ymmärrettävääkin, ettei formi ollut paras mahdollinen. Yritetään nyt PM-lähtöön saada kaikki mallilleen. Uskon, että saan hevosen aika hyväksi.”Vänrikki palasi Kaustisen kisaan reilun kuukauden mittaiselta huililta. Mikäli se parantaa startin alle saatuaan, on kesän kuninkuuskilvan kakkonen kova vastus Alarik Huikeallekin.”Jos molemmat onnistuvat, ei siinä hirveää eroa ole”, Ojanperä sanoo.Kumpikin Ojanperän valmennettavista jatkaa samalla balanssilla ja muutenkin samoilla varusteilla kuin Kaustisella..Pohjoismaiden mestaruus 20261. Vänrikki / Mika Forss2. Tekno Jerven / Jimmy Jonsson3. Wertti / Jani Ruotsalainen4. Uljas Suomalainen / Tapio Perttunen5. Alarik Huikea / Antti Ojanperä6. Morison / Juha Utala7. Havglimt / Antti Ala-Rantala8. Smedheim Braut / Juha Länsimäki9. Häijymies / Heikki Hoffren10. Soketti / Hannu Torvinen11. Åsvinn S.K. / Knut Arne Ödegaard12. Caijus / Esa Holopainen.Tekno Jerven on PM:n jokerikortti – "Enemmän vahva kuin nopea"