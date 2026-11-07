Pörnä-Pate paras Varsakunkku-finaalissa jälleen – ”Koko ajan oli tunne”

Hannu Torvisen ohjastama Pörnä-Pate teki työt toisen radan veturina. Voittomarginaali ei ollut iso, mutta tilanne oli Torvisen mukaan hallinnassa.”Koko ajan oli tunne, että hevosella oli voimia paljon. Se pyöritteli korviaan, eikä vaan tehnyt eroa toisiin. Hyvä kamppailu oli loppuun”, Torvinen puhui voittajahaastattelussa.Orivetisen Petri Laineen omistama ja kasvattama Pörnä-Pate ansaitsi Varsakunkku-finaalin voitostaan 23 000 euroa.Kasvattajakruunun finalistit seulottiinKasvattajakruunun välieriä ravattiin pitkin kovatasoista Ravilauantaita.Kolmevuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun välierässä yleisö sai todistaa väkevää voittokantaan paluuta. Sastamalalaisen Jari Kinnusen suojatti Shackhills Hazel vyöryi voittoon pitkällä kirillään.Kinnunen oli matkustanut Etelä-Pohjanmaalle tosimielellä.”Sanoin Tuukalle (Varis, ohjastaja), että nyt on merkki päällä – löylyä! Näytetään muille, että millä tasolla ollaan”, Kinnunen latasi.Urjalalaisen Markku Nieminen valmennettavat ottivat kaksi välierävoittoa. Donna Madeleine ja Coriolanus Frido olivat jykevät välierävoittajat.Suurkimppojen omistajajäsenet saivat aihetta iloon, kun Magnitude ja Lykke Li Hoss voittivat omat välieränsä.Kasvattajakruunun finaalit ravataan 14. päivä marraskuuta Turussa. Tiensä sinne karsintavoittajina selvittivät myös Zeussin, Spring Ale ja Who's In Charge.Tamma löylytti poikahevosetHopeadivisioonakarsinnan voittajalta nähtiin kanuunasuoritus.Forssalaisen Tapio Mäki-Tulokkaan treenaama Halley Wania otti muilta luulot pois heti kiihdytyksessä. Lähdön ainoa tammahevonen ampaisi vetotöihin, piti kovaa tempoa yllä ja sooloili ylivoimavoittoon.”Mahtava suoritus! Tamma oli koko matkan ajan tulta ja tappuraa. Se on omimmillaan, kun saa tehdä koko matkan töitä ja mennä tasaisen reipasta”, ohjastaja Santtu Raitala tiesi.