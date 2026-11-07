Pörnä-Pate piti ohitusta yrittäneen Marian Myrskyn kurissa perille saakka.
Pörnä-Pate piti ohitusta yrittäneen Marian Myrskyn kurissa perille saakka.Kuva: Kirsi Kantokoski
Ravit

Pörnä-Pate paras Varsakunkku-finaalissa jälleen – ”Koko ajan oli tunne”

Lauantaina Seinäjoella ravattu nelivuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-finaali oli suursuosikin Pörnä-Paten heiniä. Ori voitti Varsakunkun myös viime vuonna.
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