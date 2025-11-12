Pörnä-Pate (13) selätti Unelmavävyn lopun voittoväännössä.
Pörnä-Pate (13) selätti Unelmavävyn lopun voittoväännössä.Kuva: Johanna Pehkonen
Ravit

Pörnä-Pate pisti Unelmavävyn ruotuun Varsakunkku-finaalissa – ”Onhan se ihan uskomatonta”

3-vuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-finaali oli Kuopion keskiviikkoravien helmi.
