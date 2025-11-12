Pörnä-Pate pisti Unelmavävyn ruotuun Varsakunkku-finaalissa – ”Onhan se ihan uskomatonta”

Varsakunkku-finaali päättyi haastajan juhliin, kun suursuosikki Unelmavävy sai taipua Hannu Torvisen ohjastaman Pörnä-Paten loppuvedon edessä.Orivetinen Petri Laine omistaa, valmentaa ja on kasvattanut 20 000 eurolla palkitun Pörnä-Paten.”Aika onnellinen olen kieltämättä”, silminnähden liikuttunut Laine aloitti voittajaseremonioissa.Ennätyksensä 1.30,9/2140 metriä tehnyt Pörnä-Pate on Laineen superoriin Parvelan Retun poika.”Olen nähnyt molempien hevosten syntymän, vienyt niitä eteenpäin, ja nyt tulee tällainen voitto. Onhan se ihan uskomatonta.”Tulinen kiri kantoi voittoonPonsse cup -karsinnassa kilpailivat 3-4-vuotiaat lämminveriset.Antti Ojanperän tallin Wish Will Win esitti räväkän ja voittoisan loppukirin. Uudessa-Seelannissa järjestetyistä ohjastajien MM-kisoista Suomeen palannut Santtu Raitala ajoi voittajaa.Wish Will Winin yhdessä Ulla Saarasen ja Martti Ihalaisen kanssa kasvattanut ja omistava Pekka Saaranen seurasi suojattinsa edesottamuksia radanvarressa.”Wish Will Win tekee sen viimeisen rutistuksen aika hyvin”, Saaranen myhäili.Ponsse cupin loppukilpailu on ohjelmassa 13. päivä joulukuuta Oulun 75-kierroksella. Lähdön ensipalkinto on 12 000 euroa.Konkari kepitti nuorempansaIittiläisen Matias Salon valmentama Com Milton on kiertänyt kaviouriamme jo vuodesta 2019 lähtien. Sitä ennen se teki uraansa Ruotsin puolella.11-vuotias Com Milton osoitti Kuopiossa, ettei kilometrit paina jaloissa. Hannu Torvisen ajokki suoritti pirteästi ja vyöryi maalisuoralla voittoon vääjäämättä.Tammadivisioonakarsintaa ravattiin molempien rotujen toimesta. Kylmäveristen kisassa Tuomas Pakkanen ajoi Hissun Tellun yllätysvoittoon. Lämminveristen puolella Tapio Perttunen narutteli keulavoiton Mission Impossiblen rattailla.Haastajadivarissa Santtu Raitala ajoi ylivoimavoiton Ramsgatella. Hopeadivisioonan paras oli Jarkko Kervisen ohjastama Fransua.