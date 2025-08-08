Powerparkin liigavoitosta käytiin huima kamppailu – katso, miten pienestä voitto oli lopulta kiinni

Powerparkin valmentajaliigan voittaja on palkittu jo monta vuotta noin 5000 euron arvoisella moottorisänkykokonaisuudella. Tänä vuonna se tarkoitti, että voitosta taistelleet Hannu Hietanen ja Kari Lehtonen ilmoittivat päätösraveihin kumpikin runsaslukuisen ja kovaluokkaisen joukkueen.Ennen päätöspäivää Hietanen johti Lehtosta voitoin 5–3. Lehtonen kavensi heti ensimmäisessä lähdössä Loistovireellä, mutta Hietanen iski välittömästi toisessa takaisin Ewe's Wickyllä. Lehtosen tallin Warrior Princess ja Capriccio d'Amore tasoittivat tilanteen 6–6:een, mutta Isosalon Se palautti Hietasen johtoon.Tasatilanteessa Lehtonen olisi vienyt voiton kakkossijoilla, ja päätöslähdössä hän ajoi itse Meridaa. Voitto sen ja Joss Catesin välillä ratkottiin lopulta maalikameran kuvassa, jossa Joss Cates oli niukasti parempi."Eipä ole ollu ennen noin jännää 2000€ tienanneiden lämpöösten lähtöä kun 10 lähtö oli. Aika jännä hetki oli, kun maalikameraa tarkastettiin", radan vetäjä Emilia Lillbacka huokasi..Hietanen ja Lehtonen ratkovat tänään Powerparkin valmentajaliigan voiton