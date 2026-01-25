Prix d'Amérique: Kohta juostaan isoa kovaa - Josh Power pelisuosikki Vincennesissä

Hulabaloo Vincennesissä.

Kuin ranskalainen räppäri Gims saapuu punaisella Corvetella kuvattavaksi tallialueella, huomaa, että paikalla on vielä isompi tähti kuin Romain Derieux, Sebastien Ernault tai Daniel Reden.

Gims hermostui, kun raviradan äänentoistolaitteet eivät toimineet moitteettomasti ja poistui estradilta. Sopimukseen kuului kuitenkin pyörähtäminen tallialueella, joten se hoidettiin nopeasti ja aavistuksen ärtyneenä Frank Gion karsinan edessä.

Go On Boyn kasvattaja Pierre-Emmanuelle Marty seurasi Gimsiä tallialueella ja mietti kohta juostavaa talvikauden päätapahtulmaa. Marty sanoi, että ihan vielä ei jännitä.

Go On Boyn kertoimet ovat PMU : 6.4, BetClic : 5.9, ZEturf : 6.4

ja Unibet : 5.8. Josh Power on hieman alle, mutta supersuosikkia ei tänä vuonna ole.

"Sehän tässä on, että kun minulla on niitä jännitettäviä kaksi veljestä: Go On Boyn lisäksi Josh Power. Enkä todellakaan tiedä kumpi niistä on parempi. Ei kai tämän parempaa tilannetta voi toisaalta ollakaan, Marty sanoo."

Ranskalaiset pelaajat ovat pikku hiljaa kallistumassa Josh Poweriin.

"Se kvaalasi mukaan ajoissa Prix de Bourgognessa ja sitä on säästelty ja pidetty kuin kukkaa kämmenellä. Se hevonen on kuin täysiverinen ja sillä on myös täysiverisen vauhtivarat", totesi pariisilainen hevosharrastaja Julien Quillet.

"Toisaalta Go On Boy on murhaavan hyvä ilman kenkiä... Ja tännän sillä ei niitä ole. Loppuhuipennus on kaksintaistelusprintti kahden veljeksen välillä ja kolmantena tulee Epic Kronos, jota varmaan juuri alkanut pieni tihkusade häiritsee vähemmän", Quillet laskee.

Marty myi keskiviikkona Deauvillessa Amerique-huutokaupan kalleimman varsan Powerballin. Go On Boyn ja Josh Powerin pikkuveljen samasta emästä, mutta jos mahdollista vielä paremmasta isästä, Face Time Bourbonista.

"Sain sen hinnan mitä kaavailinkin."

Mutta kumpaan kasvattiinsa hän lopulta uskoo enemmän?

"Go On Boylla on ollut pientä yskää pari viikkoa sitten. Siitä varmaankin johtuu, että pelit ovat kallistuneet Josh Powerin kannalle", hän kertoo.

"Sanon yskää, mutta sehän on jo kokenut hevonen, joten sitä ei pienet yskät smalla lailla haittaa. En todellakaan tiedä."

Työskentelyolosuhteet ovat vaikeat pressitilassa vakavan sairaskohtauksen takia tapahtuneen evakuoimisen takia.

Juttua päivitetään.