Pro nitisti Morisonin varustemurheista huolimatta – "Prolla aukesi sekki, kun oltiin menossa auton taakse"

Mikkelissä mentiin kesäisiä vauhteja, kun Toto75-pelin avoin kylmäverilähtö kaartui maalisuoralle. Morison sai otteen keulassa juosseesta Lumettajasta, ja Antti Ojanperän tallin Pro jyräsi neljännestä ulkoa kolmatta rataa pitkin samaan rintamaan.Juuri ennen maalia Santtu Raitalan ohjastama Pro puristi väkisin ykköseksi, ja jätti talven valtiaan Morisonin niukasti taakseen. Pro kellotti viimeiset 800 metriä hurjasti 19,0-vauhtia."Prolla aukesi sekki, kun oltiin menossa auton taakse. Se roikkui sitten sillä tavalla, että varuste häiritsi hevosta alkumatkalla aika lailla. Sitten ori tasaantui parijonoon, ja kirihetkellä Pro lähti etenemään maalisuoran alkuun hienosti. Hieno matsi nähtiin, kun Morison vielä 15-vuotiaana esitti hienoa kilpailumoraalia. Pro kamppaili voittajaksi", Raitala kehui.Riksun Vaudeville on lauantain jälkeen voittanut jo viidesti peräkkäin. Antti Tupamäki ohjasti sillä ykkössijan suoraviivaisesti kärkipaikalla."Riksun Vaudeville on yllättänyt positiivisesti. Sillä on päästy viime aikoina kilpailemaan säännöllisesti, ja se on kehittynyt starttien myötä. Lahjakas ruuna on ollut aina. Se voi pärjätä tulevaisuudessakin, jossa vain terveyttä riittää. Vauhti ainakin riittää", Tupamäki kommentoi.. Tapio Perttusen valmentama ja ohjastama King Of Dreams oli yksi iltapäivän säväyttäjistä. Se kiri neljännestä parista ulkoa viimeiset 800 metriä peräti 10,6-vauhtia, ja leiskautti koko porukan ohitse."King Of Dreams on hyväpäinen ja rehti kilpailija, jonka uskon suvun perusteella kehittyvän vielä vanhemmallakin iällä", Perttunen arvioi.Perttunen iski vielä uudelleen, sillä hänen valmentamansa Donna Barosso jyräsi rehdisti ykköseksi Toto75-pelin päätöskohteessa..Elina Leinosen ohjastama Verduzzo kesti omassa lähdössään keulapaikalta nykivän matkavauhdin upeasti. Coolerin kyydissä Iikka Nurmonen luotti hevoseen vahvuuteen, eikä 1300 metrin kiri jättänyt ketään kylmäksi. Star Photo on ollut yksi alkukauden kestomenestyjistä. Matias Salon valmennettava johti lähtönsä jokaista metriä..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 1 Star Photo, 26,30 %, 0,62 €Toto75-2: 2 Riksun Vaudeville, 40,92 %, 0,96 €Toto75-3: 10 King Of Dreams, 4,68 %, 9,05 €Toto75-4: 9 Cooleri, 15,21 %, 32,68 €Toto75-5: 4 Verduzzo, 44,75 %, 53,73 €Toto75-6: 8 Pro, 35,78 %, 120,80 €Toto75-7: 12 Donna Barosso, 2,18 %, 2 722,40 €7 oikein: 2 722,04 €6 oikein: 38,41 €5 oikein: 2,84 €Vaihto 179 854 euroa