Profiili jyräsi Morisonin kumoon Seinäjoella – ”Rehellinen työmyyrä”

Kultadivisioonassa Juha Utalan ohjastama Morison puolusti keulapaikan sisäradalta. Siltä juoksupaikalta se on harvoin hävinnyt, mutta nyt 15-vuotias konkari sai nöyrtyä. Santtu Raitalan kuskaama Profiili runnoi rinnalta ohi ja otti kauden avausvoittonsa.”Hyvä oli. Kovavauhtinen lopetus oli lähdössä, ja pitää olla hevoseen tyytyväinen”, Ojanperä kommentoi voittajahaastattelussa.Menestysvalmentaja näkee Profiilin tulevaisuuden kirkkaana.”Se on kehittynyt mukavasti ja uskon kehittyvän vieläkin. Profiili on rehellinen työmyyrä ollut koko ajan. Se tekee aina parhaansa, joten tosi mukava tehdä töitä sen kanssa.”Sorviston tallin mahtivire pitääYlivieskalaisen Eija Sorviston valmennettavat ovat tehneet alkuvuonna hurjaa jälkeä kaviourillamme. Tallin ravurit ovat voittaneet 10 kertaa vain 18 yrittämällä. Kakkossijoja on tullut lisäksi 7 kappaletta.Tammadivisioonakarsinnassa Sorviston treenaama Bravo Amy valtasi keulapaikan ohjastajansa Tuukka Variksen kannustamana. Valjakko hallitsi kisaa maaliin saakka eleettömään tyyliin.”Ei tarvinnut pinnistellä matkalla. Oli helppoa irrottaa lopussa, kun oli paljon voimia jäljellä”, Varis myhäili.Sorviston treenaama Ptolemaeus Boko nappasi jo kuudennen ykköstilansa putkeen.21-vuotias Varis nähdään usein Sorviston valmennettavien rattailla – etenkin jos maamme ykkösohjastaja Santtu Raitala on estynyt.”Ajo-ohjeita ei tule koskaan, mutta Sorviston hevoset ovat aina sellaisia, että pystyvät kilpailemaan lähdöissään hyvin”, Varis kuvaili.Kylmäveristen tammadivisioonakarsinnassa porilaisen Jouni Miettisen suojatti Laura Evo jatkoi voittokulkuaan.Pitkän linjan ohjastaja Kari Rosimo pääsi voittajaseremonioihin, kun hänen kuskaamansa Hierro Boko palasi voittokantaan.Voitot Seinäjoen päälähdöissä nappasivat myös Rawlings ja Maybe Hot.