Profiili (6) puristi tiukassa kamppailussa parhaiten.
Profiili jyräsi Morisonin kumoon Seinäjoella – ”Rehellinen työmyyrä”

Pihtiputaalaisen Antti Ojanperän tallin suomenhevosjyrä Profiili palasi kultakantaan Seinäjoen keskiviikkoraveissa.
