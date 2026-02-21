Rallan Ruhtinas hallitsi vakuuttavasti – "Vähän haaveiltiin jo viime kesänä Ruunaruhtinas -kilpailuun"

Kari Lehtosen tallin hevoset vierailevat lähes joka lauantai voittajakehässä. Seinäjoella juhli Hannu Torvisen ohjastama Rallan Ruhtinas. Se avasi 22-vauhtia kärkeen ja pystyi vielä lopettamaan hienosti 22,5-kyytiä. Kovaa kirinyt Vänrikki ei pystynyt millään tavalla haastamaan voittajaa.Karin poika Riku Lehtonen työskentelee täysipäiväisesti perheen tallilla. Hänen mukaansa Rallan Ruhtinas on nostanut tasoaan vähän vaivihkaa vastuksen noustessa."Rallan Ruhtinas on saanut perustreeniä, ja se on ruvennut menemään paremmin. Hevonen on ollut pitkään hyvä. Hopeadivisioonaa ajetaan niin kauan, kun se mahtuu siihen mukaan, ja siitä sitten eteenpäin. Hyviä lähtöjä on tarjolla, ja tämäkin taso riittää meille", Lehtonen kiitteli.Jos vire pysyy loppukesään saakka hyvänä, on hevoselle tarjolla mielenkiintoinen kisa aivan parhaita vastaan."Vähän haaveiltiin jo viime kesänä Ruunaruhtinas -kilpailuun. Katsotaan tänä vuonna, olisiko se realistista", Lehtonen päätti.Markus Porokan talli kilpailee hienossa vireessä. Yksi menestyjistä, How Match, lunastaa vihdoin siihen asetettuja kovia odotuksia, ja Seinäjoella se puristi hurjassa lopetuksessa kärjen takaa ykköseksi. Tommi Kylliäisen ohjastama Whirlwind oli erityisen vakuuttava, kun se irtosi pitkällä kirillä murskavoittoon. Hevosen valmentaja Juha-Pekka Vilkman uskoi sen mahdollisuuksiin jatkossakin. "Oikein kehityskykyinen tamma, joka on tehnyt hyvät startit", Vilkman kiitteli. Jenni Tenhusen valmentama Nylund aloitti Toto75-kierroksen tunteellisella voitolla. Tenhusen edellinen ykkössija oli lähes kahdeksan vuoden takaa, joten onnistuminen lauantain lähdössä oli valmentajalle kova juttu.Aimo Vuorisalon valmentama Fiori jatkaa huippukunnossa. Jukka Torvinen ajoi sillä 650 metrin kirillä varman voiton. Harri Koivusen tallin Royal Luca haki Olli Koivusen ohjastamana omassa lähdössään kärkipaikan, jonka jälkeen kaikki oli helppoa.Kierros päättyi huippusuoritukseen, kun Jani Hartikaisen valmentama ja Ari Moilasen ohjastama Mondriaan Boko taisteli taisteli 11,5-lopetuksessa urheasti ykköseksi..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 4 Nylund, 3,43 %, 3,71 €Toto75-2: 3 Whirlwind, 30,92 %, 10,86 €Toto75-3: 12 Fiori, 6,36 %, 118,15 €Toto75-4: 5 Royal Luca, 41,20 %, 258,92 €Toto75-5: 3 Rallan Ruhtinas, 32,26 %, 432,37 €Toto75-6: 5 How Match, 4,08 %, 8 325,38 €Toto75-7: 8 Mondriaan Boko 1,32 %7 oikein: Ei osumia6 oikein: 1 523,16 €5 oikein: 33,74 €