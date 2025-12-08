Rankkari järjesti hienon näytöksen. Ruunan valmentaja on Ari-Pekka Tuisku ja sitä ohjasti Hannu Torvinen.
Rankkari järjesti hienon näytöksen. Ruunan valmentaja on Ari-Pekka Tuisku ja sitä ohjasti Hannu Torvinen.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Rankkarin tavoitteena Seinäjoelta kauden avausvoitto – "Hämmästyttää kuinka se tällaiseen kuntoon vielä nousi"

15-vuotias konkari kilpailee uransa viimeisiä kertoja.
Julkaistu
seinäjoen ravit
Rankkari
Ari-Pekka Tuisku

