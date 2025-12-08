Rankkarin tavoitteena Seinäjoelta kauden avausvoitto – "Hämmästyttää kuinka se tällaiseen kuntoon vielä nousi"

Maanantain Euronelkku-kierros ajetaan Seinäjoella. Pääpelin päätöskohteessa paalulta selkeäksi suosikiksi on luotettu Seppo Suurosen treenaama Pase Kevätön, joka hakee toista peräkkäistä voittoaan. Lähdön kakkossuosikki on 20 metrin takamatkalta starttaava Rankkari.Ari-Pekka Tuiskun omistama ja valmentama 15-vuotias ruuna kilpailee uransa viimeisiä startteja, sillä hevosen kilpailuoikeus iän puolesta päättyy vuodenvaihteessa.”Lahdessa oli vuoden viimeisenä päivänä hyvä sarja. En ole ihan varma, että riittääkö hevosen pisteet Vermon divisioonafinaaleihin, mutta joka tapauksessa montaa starttia ei ole enää edessä”, Tuisku ilmoittaa.Rankkari kilpaili edellisen kerran lauantaina Teivossa, jolloin sijoitus jäi Morisonin voittamassa lähdössä yhdeksänneksi. Valmentajan mukaan Rankkarille oli tuolloin jäänyt tuntuvasti voimia varastoon.”Juoksu vain meni hiukan mönkään. En usko lyhyen starttivälin ainakaan haittaavan sitä, kun ei me jatkuvasti olla näin tiiviisti kilpailtu”, Tuisku sanoo.Kuluneen kauden aikana Rankkari on kilpaillut 34 kertaa. Kakkossijoja se on onnistunut saalistamaan neljä, mutta voitot ovat jääneet uupumaan. Tuisku kertoo kuitenkin olevansa tyytyväinen siitä, millaiseen iskuun Rankkari on vielä uransa viimeisellä kaudella kohonnut.”Oikein hämmästyttää kuinka se tällaiseen kuntoon vielä nousi. Toivottavasti se voitto vielä tässä viimeisten viikkojen aikana tulisi”, Tuisku kertoo.