Raviennakko: Åkerlundin tammat avaavat kautensa Euronelkun avauskohteessa – "Kilpaa tullaan heti ajamaan"

Maanantain Euronelkku-kierros vaikuttaa melko selväpiirteiseltä. Kiharaisin kohde tuntuu olevan Euronelkun avaava 2120 metrin tasoitusajo 4–5-vuotiaille suomenhevosille. Suosikiksi on perusmatkalta starttaava Cosvortti.Tammat saavat 20 metriä hyvitystä, joten paalulta lähtee vain kaksi hevosta: Välähdyksen Salama ja Fiorella. Molemmat tulevat Kim Åkerlundin tallista ja kuuluvat 20 metriä taaempaa starttaavan suosikin kovimpiin haastajiin.5-vuotias Välähdyksen Salama starttaa ykkösradalta ja tallikaveri Fiorella sen ulkopuolelta.”Molemmat tulevat suoraan perustreenistä. Hiittiä ei ole ajettu eikä radalla käyty”, Åkerlund sanoo.”Kummallakin on onnistunut talvi takana. Kilometrejä ne ovat saaneet paljon. Kumpikin on myös kasvanut talven aikana. Fiorella kasvoi varmaan viisi senttiä talven aikana.”Kumpikin Åkerlundin hevosista on kilpaillut kolme kertaa totosijoin 2-0-1. Viime vuoden viimeisessä startissaan Varsakunkun nelossijan napanneen Fiorellan voittosumma on kuitenkin selvästi suurempi.Åkerlund ei lähde veikkaamaan kaksikon tulojärjestystä, koska ne ovat hänen mukaansa samalla viivalla.”Odotan molemmilta hyvää suoritusta, en olisi niitä muuten ilmoittanutkaan. Kilpaa tullaan heti ajamaan, kuten kuuluukin. Molemmat menee samoja treenejä, eikä niiden keskinäisillä sijoituksilla ole väliä, kunhan vain kumpikin tekisi hyvän suorituksen.”Varustemuutoksia Åkerlundin kaksikolle ei tule.