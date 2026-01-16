Charlie Proud avaa viisivuotiskautensa perjantai-iltana Jokimaalla.
Charlie Proud avaa viisivuotiskautensa perjantai-iltana Jokimaalla.Kuva: Roosa Lindholm
Ravit

Raviennakko: Charlie Proud ja Kiikku’s Trooper palaavat tauolta perjantai-iltana

Niki Finnström kertoo Christa Packalénin valmennettavien kuulumiset.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Niki Finnström
jokimaan ravit
Christa Packalén

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi