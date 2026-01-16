Raviennakko: Charlie Proud ja Kiikku’s Trooper palaavat tauolta perjantai-iltana

Perjantai-iltana ravataan Lahden Jokimaalla. Valmentaja Christa Packalén tuo kotiradan raveihin neljä valmennettavaa.Packalénin tallin paras menestyssauma on illan kuudennessa lähdössä reilun viiden kuukauden mittaiselta tauolta palaava Charlie Proud. Ensiaskeleillaan nopea ruuna starttaa radalta viisi.”Charlie Proud tuntuu oikein hyvältä, Meillä oli iso lauma hevosia kipeänä ja tämä oli yksi niistä. Se on todettu terveeksi, ja olemme päässeet jo jonkin aikaa treenaamaan normaalisti. Yksi vähän reippaampi hiitti on alla. Siinä hevonen oli ihan ok”, Packalénin puoliso Niki Finnström kertoo.”Charlie Proud ei ole meiltä juossut hokeilla, enkä muista onko koskaan juossut edes täydessä kengässä, kun kesällä se juoksi paljon ilman kenkiä. Se on ainoa kysymysmerkki.”Finnström uskoo, että Charlie Proud pystyy heti taistelemaan lähdön kärkisijoista.”Se lähtee tosi kovaa, ja tuolta lähtöpaikalta se varmaan saa hyvän juoksun lähellä kärkeä. Aku (Ari Moilanen) saa vapaat kädet. Charlie Proud on juossut urallaan usein keulassa ja voittanutkin siitä, mutta ehkä tauolta olisi jollain tapaa kiva saada selkäjuoksu. Jos nätisti pääsee kärkeen, miksi ei siitäkin voisi kokeilla?”T5-pelin avauskohteessa Packalénin valmennettavista kilpailee Trailblazer. Ruunan edellisestä voitosta on vierähtänyt jo puoli vuotta, minkä vuoksi Finnström ei odota hevoselta liikoja.”Treeneissä se tuntuu ihan hyvältä. Viimeksi se otti vähän oudon laukan. Siihen ei ollut mitään ihmeellistä syytä – ravi vain murtui kolmannelle käännettäessä. Kotona kaikki on tuntunut olevan ok, mutta edellisestä onnistumisesta on sen verran aikaa, että vaikea sitä on povata kärkeen. Pidetään rahasija tavoitteena. Se on edelleen sellainen hevonen, että nätillä juoksulla ja lyhyellä kirillä se pystyy tällaisen lähdön voittamaan.”.T5-pelin neljännessä kohteessa Packalénin ja Finnströmin tallista kilpailee kaksi hevosta. Parasta virettään hakeva One Night Only arvottiin eturivin uloimmalle kaistalle.”Sitä auttaa oikein lämpimät kelit ja kengättömyys. Se on tasaisen hyvässä vireessä. Vaikka viimeksi vauhti ei ollut kovaa, hevonen oli aika paineissaan, ja Jokimaalla oli ihan rapsakka pakkaskeli. Siinä mielessä One Night Only oli ihan ok neljäs. Se ei ole mikään erityisen pitkien kirien hevonen, joten se saattaa jäädä tuolta lähtöpaikalta liian kauas voittoa ajatellen. Puolivälin paremmalle puolelle sen pitäisi kyllä pystyä.”Tallikaveri Kiikku’s Trooper puolestaan palaa samassa lähdössä puolen vuoden tauolta ja starttaa takarivistä.”Kiikku’s Trooperille kuuluu nyt hyvää. Se oli Charlie Proudin tavoin pitkään kipeänä, mutta nyt sitä on päästy treenaamaan. Se kävi Charlie Proudin kanssa samaan aikaan hiitillä. Kiikku’s Trooper on siitä kiva hevonen, että vaikka sen ravi on kulmikasta, se tulee aina loppuun asti hyvin. Se on niin innoissaan kilpailemisesta, että välillä jalat saattavat mennä lopussa solmuun yliyrittämisen vuoksi. Jos lähdössä tulee yhtään ylivauhtia, tämä on yksi niistä, joka tulee sitkeästi päätyyn asti. Jos taas tulee taktiikkajuoksu, takarivistä Kiikku’s Trooper taitaa jäädä liian kauas, kun pätkänopeutta ei niin paljon ole”, Finnström päättää.